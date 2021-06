Si vous passez par Sennecey-le-Grand, ‘Le Caveau des Sources’ s’impose à vous

Le clin d’œil info-chalon.com

Ouvert récemment, rue des Grands Champs à Sennecey-Le-Grand, une nouvelle Cave & Bar à vin a ouvert ses portes vous proposant vins, spiritueux, bières… accompagnés de planches et tapas. Sur place, vous découvrirez plus de 400 références de vins du monde entier et la Bourgogne est bien représentée avec ses nombreuses appellations : Côte Chalonnaise, Côte Beaunoise, Côte de Nuit…

Sur place, Manon Di Martino saura vous conseiller sur le meilleur choix possible selon vos attentes parmi les produits qui ont été sélectionnés par ses soins, mais aussi les meilleurs accompagnements des mets à déguster.

Ce magasin est ouvert du mardi au jeudi de 10 heures à 20 heures et le vendredi et samedi de 10 Heures à 21 heures. Ouvert également le dimanche matin de 10 heures à 13 heures. Renseignements : Tél 03 85 93 61 00 ou 06 14 65 23 77

Vous pouvez également contacter son site : https://le-caveau-des-sources.eatbu.com

(L’alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération)

J.P.B.