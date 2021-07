La Saône et Loire toujours placée en alerte orange aux orages

Qualification du phénomène

Situation actuelle

Evolution prévue

l'instar des trois autres départements de Bourgogne, à savoir l'Yonne, la Nièvre et la Côte-d'Or, mais aussi de l'Allier, de la Loire et du Rhône, ainsi qu'une quarantaine de départements, la Saône-et-Loire a été placée en alerte Orange pour les orages.Le dernier bulletin de Météo FranceSituation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomènes violents..Des averses circulent actuellement de la Saône-et-Loire vers les Vosges.Les orages sont de retour dès le milieu de journée (13-14h) de dimanche par le sud sur la Bourgogne et la Franche-Comté.?Ils s'étendent vers Côte d'Or et Doubs vers 15h puis remontent vers le nord en traversant la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Territoire-de-Belfort pour atteindre les départements des Vosges et du Haut-Rhin vers 17h, puis en dernier lieu sur le Bas-Rhin.Ces orages peuvent s'accompagner de grêle, d'une activité électrique intense, de fortes précipitations pouvant aller jusqu'à 30 à 50 mm en peu de temps, et de rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h, ponctuellement 110 km/h ou plus.