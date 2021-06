VIOLENT COUP DE VENT - Des arbres couchés et des dégâts sur Mercurey

L'heure est au nettoyage ce dimanche matin après le violent orage qui s'est abattu ce samedi soir.

Plusieurs secteurs de Mercurey ont été particulièrement touchés au cours de l'épisode orageux de ce samedi soir. On ne compte plus les arbres couchés par le vent, ni les dégâts occasionnés aux toitures. Sur l'étang du Pont Latin, une dizaine d'arbres sont couchés. Dans le parc du groupe scolaire, la plupart des arbres ont été lourdement impactés. Sur le secteur haut de Mercurey, plusieurs voitures ont été endommagées par des arbres. Les services techniques étaient à pied d'oeuvre ce matin afin de parer au plus urgent alors que les sapeurs-pompiers étaient toujours dans le quartier des Cèdres, alors que trois maisons ont été lourdemment impactées par les chutes d'arbres. Dominique Juillot a fait le tour dès les premières heures de la journée afin d'évaluer l'étendue des dégâts.

L.G