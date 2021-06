Quelque soit le résultat ce dimanche, la question de la légitimité est déjà posée

Quasi 7 électeurs sur 10 n'ont pas fait le déplacement ce dimanche, boudant élections départementale et régionale.

La question de la légitimité va devoir être posé à un moment ! 7 électeurs sur 10 auront boudé les urnes ce dimanche alors que les élections départementales et régionales se jouaient simultanément. C'est dire l'ampleur de la situation, avec une abstention d'ores et déjà historique. Evidemment, ceux qui sorteront devant ce dimanche soir, auront à coeur de chanter à tue-tête sur tous les plateaux de télévision que les Français ont fait le choix de valider leurs projets et leurs ambitions pour leurs régions respectives. Combien seront-ils ce soir à afficher une dose d'humilité ? Combien seront en capacité de considérer qu'en aucun cas leur "victoire" du soir est un blanc-seing à leurs ambitions ? Allez... place aux résultats ...

L.G