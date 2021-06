DEPARTEMENTALES - Sébastien Martin et Dominique Lanoiselet, réélus

Même si l'exercice paraissait facile, il fallait tout de même réussir à mobiliser 25% des inscrits.

Plusieurs candidats qui ont obtenu plus de 50 et même 70 % des suffrages exprimés devront tout de même patienter dimanche prochain pour une 2e tour, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas réuni 25 % des inscrits. Et c'était bien là toute la complexité du jour. Sur le canton de Givry/Buxy, Dominique Lanoiselet et Sébastien Martin ont passé avec facilité l'étape de ce jour, réélus avec plus de 80 % des suffrages exprimés et 27,8 % des inscrits. Ils se dispenseront d'un 2e tour.