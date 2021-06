Léa et Loïc se sont dits oui en mairie de Châtenoy-le-Royal.

Léa, Hoa Girard et Loïc Vignard se sont unis ce samedi 19 Juin 2021 en mairie de Châtenoy-le-Royal en présence de leurs familles et amis.

Jeanne-Marie Martin, officier d’état civil par délégation, a procédé, ce samedi après-midi, à l’union par les liens du mariage de : Léa, Hoa Girard, née le 20 décembre 1991 à Chalon sur Saône (71), domiciliée à Nancy (54), fille de Jacques Girard et d’Evelyne Lansard, et de Loïc Vignard né le 1er juillet 1991 à Saint Rémy (71), domicilié à Nancy (54) fils de Denis, Francis Vignard et de Sylvie Villemaire.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, l’échange des consentements et des alliances en présence de leurs témoins Aurélien Philippe, Louis Bos, Camille Bay Girard et Lisa, Myriam, Jeanne Martin, les jeunes époux, les témoins et Jeanne-Marie Martin adjointe au maire ont signé le registre de mariage civil. Pour cet heureux évènement, les jeunes époux étaient entourés de leurs familles, de leurs amis et du petit Youri.

Info Chalon adresse tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux

C.Cléaux