Fête de la musique à Chalon-sur-Saône - Retour en images

Un temps maussade accompagne cette 36ème édition!

Ce 21 juin, à Chalon-sur-Saône, Place de l’Hôtel de Ville, à partir de 17 heures, était programmé la 36ème édition Fête de la Musique avec au programme des rythmes venus du monde entier pour enchanter le public !

A cette occasion, une scène avait été installée et mise à la disposition des différentes formations musicales chalonnaises et des environs. Du Jazz, au classique, en passant par le rock et la variété française … Autant de styles qui devaient célèbrer l’entrée dans la saison estivale mais malheureusement la météo en avait décidé autrement.

Groupes, chanteurs et chanteuses, musiciens... tous étaient ravis à l’idée de relancer cette fête de la musique avec cette soirée concerts en plein coeur de la ville.

Info-chalon était présent à cette occasion pour couvrir les trois premiers concert avant que la pluie ne fasse son apparition.

De 18 heures 50 à 19 heures 30 ‘Keep Swing’ (duo de jazz)

De 19 heures 50 à 20 heures 40 ‘Marie Harper’ (variété française)

De 21 heures à 21 heures 40 ‘Les Jetlag’ (pop rock)

S’en suivait:

À 22 heures ‘Yadéo’ (Ska et rock festif)

Et pour finir à 23 heures ‘Terreur Twist’ (surf music et rock)

Petit clin d’oeil au service de sécurité qui a fait remarquablement son travail,

Une jeune et future artiste qui accompagnait Marie Harper

21 heures 35 la pluie qui fait son apparition

Le photoreportage info-chalon.com

JPB