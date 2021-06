REGIONALES - Christian Jacob demande le retrait de la liste LREM en Bourgogne-Franche Comté

Le patron du parti Les Républicains est visiblement agacé de voir la liste LREM se maintenir en Bourgogne-Franche Comté malgré ses 12,7 %.

Au cours d'un conseil stratégique des Républicains qui s'est tenu ce lundi, Christian Jacob, patron des Républicains a demandé à ce que trois listes qui ont décidé de se maintenir au 2e tour dimanche prochain, se retirent. Et ça concerne particulièrement la Bourgogne-Franche Comté, alors que LREM a décidé de se maintenir malgré son 12,7 %, derrière le candidat LR Gilles Platret, arrivé en 3e position. "Il y a un risque de gouvernance avec des équipes de l'extrême gauche ou des Verts extrémistes dans un certain nombre de régions" a lancé Christian Jacob, évoquant à demi-mot l'alliance formulée entre Marie-Guite Dufay et Stéphanie Modde, cheffe de file des écologistes en Bourgogne-Franche Comté. Une demande restée sourde du côté de LREM puisque Denis Thuriot a fait savoir très rapidement son maintien pour dimanche prochain.

L.G