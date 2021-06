RÉGIONALES : «Marie-Guite Dufay doit déposer le bilan», réagit Julien Odoul à la suite de la liquidation de MBF Aluminium

Le candidat du Rassemblement National propose «un grand projet d'investissement dans la troisième révolution industrielle pour aider nos industries à innover et se moderniser».

Communiqué de Julien Odoul du 22 juin 2021 :



Comme l'ensemble des Jurassiens, Julien Odoul a appris la décision du tribunal d'ordonner la liquidation de la fonderie MBF à Saint-Claude. Il apporte tout son soutien ainsi que celui du Rassemblement National aux familles des 280 salariés touchés par ce désastre industriel.



Cette fermeture rejoint les dizaines d'entreprises fermées ou au bord de la fermeture, ces 280 emplois rejoignent les 4.000 emplois industriels perdus en un an dans notre région et les 29.000 depuis 2015. Julien Odoul dénonce l'échec total de la politique de Marie-Guite Dufay. La fermeture de MBF est le symbole de l'absence d'une réelle stratégie industrielle alors que nous sommes la première région d'industrie de France ! Plutôt que de prendre en amont le problème de la désindustrialisation, la candidate sortante a préféré s'en occuper quelques semaines avant les élections régionales.



Rappelons qu'il y a encore quelques semaines, Marie-Guite Dufay vantait un accord avec Emmanuel Macron, dans un semblant de retour d'ascenseur pour son soutien à la présidentielle 2017, pour une prise de participation de la région dans MBF.



Souhaitant venir avec un projet de sauvetage signé de sa seule main, Marie-Guite Dufay a écarté tout soutien à la proposition de coopérative des salariés de MBF ainsi qu'à la proposition du seul repreneur privé potentiel, M. Mickaël Azoulay. Le 15 juin dernier, au tribunal, Marie-Guite Dufay et sa proposition avaient disparu. Fini les propositions négociées dans le secret avec Emmanuel Macron et place à la réalité : Marie-Guite Dufay et la majorité socialiste espéraient faire de MBF un enjeu électoral, c'est devenu le symbole de leur incompétence et de leur trahison.



Pourtant, des solutions auraient pu exister. La proposition d'une prise de participation de la région était soutenue par tous les mouvements politiques dont le Rassemblement National qui a validé toutes les mesures d'urgences visant à défendre l'emploi. Malheureusement, la région et Madame Dufay n'avaient pas les outils financiers nécessaires pour sauver MBF. Cet échec cinglant disqualifie Marie-Guite Dufay pour être Présidente de notre région pour les 6 prochaines années.



Julien Odoul propose un sursaut régional pour protéger nos emplois et notre industrie. C'est le sens de son programme économique qu'il a défendu durant toute la campagne avec notamment la mise en place d'un fonds d'investissement souverain régional de 100 millions d'euros pour soutenir les usines en difficultés et l'innovation. Ce fonds aurait pu permettre d'apporter un soutien de la région pour compléter la meilleure des deux offres de reprise des salariés et de Mickaël Azoulay.



En plus de ce fonds, Julien Odoul propose un grand projet d'investissement dans la troisième révolution industrielle pour aider nos industries à innover et se moderniser. Saint-Claude pourrait être l’un des premiers bassins industriels soutenu par ce projet afin de mettre un coup d'arrêt à l'effondrement de l'activité économique du Haut-Jura.