RÉGIONALES : La liquidation de MBF Aluminium est «une catastrophe industrielle pour tout un territoire» selon Marie-Guite Dufay

Le tribunal de commerce de Dijon a prononcé ce mardi 22 juin la liquidation judiciaire de la fonderie MBF Aluminium, sous-traitant de l'industrie automobile. La présidente sortante de la Région réagit.

Communiqué de Marie-Guite Dufay du 22 juin 2021 :



Alors que la Région s’était mobilisée afin de garantir le paiement des salaires du mois d’avril, avait délibéré pour pouvoir entrer au capital d’une éventuelle nouvelle société et soutenir l’investissement du seul repreneur, le tribunal de commerce de Dijon a décidé la liquidation de MBF.



« C’est un drame pour le bassin de Saint-Claude. Mes pensées vont aux salariés et à leurs familles, qui détiennent tous les savoir-faire pour permettre à MBF de rebondir. C’est une véritable catastrophe industrielle et sociale pour tout un territoire auquel nous assistons », déclare Marie-Guite Dufay.



« La Région a poussé les feux comme jamais elle ne l’a fait, allant jusqu’à se désolidariser de Bercy et accorder 1,8 ME d’aide à l’investissement matériel au seul repreneur, ainsi qu’une entrée au capital de la nouvelle structure pour garantir sa pérennité. »