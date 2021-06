RÉGIONALES : France 3 organise un grand débat ce jeudi 24 juin

Le débat d'entre-deux tours sera diffusé en direct le 24 juin en fin d'après-midi.

Elsa Bezin et Jérémy Chevreuil (France 3 Bourgogne-Franche-Comté) avec Arnaud Raccapé (France Bleu) accueilleront sur leur plateau politique les candidats qualifiés au second tour et mèneront un nouveau débat depuis le palais des congrès de Beaune.



Soirées électorales



Les dimanches 20 et 27 juin, les électeurs voteront pour désigner leurs représentants aux Conseils départementaux et régionaux.



France 3 propose deux grandes soirées en direct dès 19.55, qui alternent des séquences régionales, des séquences départementales sur chacune des deux antennes de Bourgogne Franche-Comté et des séquences nationales.