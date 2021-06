Des débuts difficiles pour l’ensemble à plectres régional de Burgondie

Jusqu’à présent il n’existait pas d’orchestre à plectres interrégional. C’est désormais chose faite avec l’arrivée de l’ensemble à plectres régional de Burgondie.

La Burgondie, pour ceux qui ne le sauraient pas, désigne l’ancien royaume des Burgondes, qui au 5e siècle de notre ère s’étendait de Langres à Cavaillon et de Roanne à Constance. Seize siècles plus tard, le mot Burgondie a été repris dans la dénomination d’un ensemble à plectres régional, nouvellement créé, et qui rassemble essentiellement des musiciens de Bourgogne-Franche-Comté et d’Auvergne-Rhône-Alpes.

L’ensemble à plectres régional de Burgondie a vu le jour en juin 2020. A l’initiative de Matthias Collet, qui en est le premier président. Matthias Collet a des attaches familiales en Bourgogne et nul doute que cela l’a influencé dans le choix de la Burgondie. Agé de 42 ans, il est professeur titulaire au Conservatoire Emmanuel Chabrier de Clermont-Ferrand et se produit depuis vingt ans en Europe, au Japon et en Amérique latine.

Natalia Korsak à sa tête



L’orchestre est dirigé par Natalia Korsak. Diplômée, puis professeur de l’Académie Supérieure de Musique de Minsk, elle a travaillé durant une décennie comme soliste à la Philharmonie Nationale de Biélorussie. La mandoliniste de renommée internationale réside à Lyon depuis 2017.

Ouvert à tout mandoliniste, mandoliste, guitariste et contrebassiste, amateur, étudiant ou professionnel, l’ensemble compte actuellement quelque quarante-cinq membres, dont certains venant de villes situées hors Burgondie (Meaux, Nancy, Metz...). A noter que plusieurs musiciens chalonnais en font partie. L’objectif étant d’offrir, trois week-ends par an, aux passionnés des cordes pincées l’occasion de se retrouver pour des moments de travail et de partage musical et de se produire en concert dans le cadre de programmations officielles.

L’ensemble à plectres régional de Burgondie rejoint dans la grande famille des plectres de Bourgogne-Franche-Comté Mandol’in Echo et Chalon Estudiantina, implantés dans la cité de Niépce, et BMandolines installé à Belfort.



Des débuts impactés par la pandémie



L’ensemble à plectres régional de Burgondie existe depuis maintenant un an mais n’a jamais encore joué en public. La raison, vous l’imaginez ! La pandémie de Covid-19. Conséquence de la crise sanitaire que nous vivons, les deux concerts programmés en 2020-2021 ont été annulés et seul un des trois week-ends de répétition a été maintenu. Début juin à Chalon, où uniquement la moitié de l’effectif était présente. L’effet du Coronavirus se faisant toujours sentir.

Après une année blanche, l’orchestre compte bien enfin se faire connaître. Pour cela deux concerts sont prévus. L’un à Lyon le 28 novembre 2021 et le second à Chalon en juin 2022, dans le cadre des Balades, en partenariat avec la Ville de Chalon et la Fédération musicale de Saône-et-Loire. « Ah, si nous pouvions avoir le cloître Saint-Vincent... » confie Josiane Blavier, la référente de l’ensemble à Chalon. Un troisième concert est également envisagé en février 2022 soit à Vesoul soit à Avallon.

Gabriel-Henri THEULOT