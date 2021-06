DEPARTEMENTALES - Pour dimanche, André Accary appelle à transformer l’essai

Élections départementales

Communiqué d'André Accary

Pour dimanche, André Accary appelle à transformer l’essai

Je souhaiterais tout d'abord remercier tous les électeurs qui ont voté dimanche à l’occasion du premier tour des élections départementales malgré le contexte sanitaire et une abstention globale très forte au niveau national, qui devra tous nous interroger pour la suite.

Ces élections départementales ont démontré une véritable dynamique pour les candidats de la majorité départementale Union pour l’Avenir de la Saône-et-Loire, et leurs partenaires de Saône-et-Loire Unie, avec

- L’élection de nos candidats dès le premier tour dans 4 cantons (Charolles, Givry, Chauffailles, Paray-le-Monial)

- Nos équipes en tête dans 18 cantons dont 10 équipes qui ont dépassé les 50% des suffrages, mais avec une participation qui ne leur permet pas d’atteindre le seuil des 25% des inscrits pour valider leur élection au premier tour

- Nous sommes également très bien placés dans d’autres cantons où nos candidats ont réalisé de bons scores.

Ces résultats sont encourageants mais il faut néanmoins les conforter ce dimanche. Pour transformer l’essai et nous permettre de poursuivre le travail accompli au cours de ces 6 dernières années, la mobilisation du plus grand nombre est indispensable. Rien n’est acquis et le soutien de tous est nécessaire.

Je vous encourage à vous déplacer nombreux aux urnes ce dimanche 27 juin pour faire le bon choix.

Dimanche, toutes les voix vont compter !

Dimanche, faites le choix de l’union pour la Saône-et-Loire, votez les candidats qui ont décidé de travailler ensemble pour l’avenir de notre département !