Le CRC déjà en phase reprise 2021 - 2022

Réuni en assemblée générale statutaire, le Châtenoy Rugby Club (CRC) a fait le point d’une saison inactive mais en s’organisant pour la reprise du Championnat Territorial 2021 - 2022.

Une assemblée générale au terme d’une saison qui n’a pas eu lieu peut sembler inutile pour certains, mais statutairement nécessaire pour faire un point surtout pour envisager une nouvelle saison à venir plus sportive.

Le président Jean-Marc Perret a ainsi accueilli l’assistance présente composée de joueurs et de dirigeants relativement nombreux pour un samedi matin, mais aussi devant les invités officiels dont le Maire, Vincent Bergeret, accompagné de son adjoint aux Sports, Henri Lombard, ou encore Philippe Léger, représentant le Ligue de BFC de rugby ainsi que le Codep 71, invités comme il se doit. Le président de l’OMS Jean-Marc De Micheli s’étant excusé.

Un tour d’horizon des activités de la saison écoulée a été brossé par le secrétaire et une compte-rendu financier actuel et sain a été présenté par la trésorière, sachant qu’une assemblée financière sera nécessaire début septembre pour présenter un bilan détaillé officiel de fin de saison à fin juin 2021.

Une équipe Seniors bien constituée

Concernant l’avenir, c’est à dire la future saison 2021 - 2022, le moral semble meilleur que ce soit du point de vue financier en apparence, mais aussi et surtout sur le plan sportif et humain. L’équipe dirigeante s’est renforcée en effectif et le club peut compter actuellement sur une petite trentaine de joueurs seniors sachant que les arrivées ne sont pas closes. Les joueurs confirmant, à chaque entrainement, leur affiliation au CRC du fait de la dissolution de l’Entente avec Saint Firmin.

Des entrainements qui actuellement ont lieu tous les vendredis soirs à partir de 18h et ce durant tout le mois de juillet. Une coupure est prévue en aout avec une reprise probable aux environs du 20 aout afin d’être au top pour la reprise du Championnat Territorial qui serait annoncée pour le dimanche 26 septembre 2021. La Ligue BFC donnera la composition des poules dans les semaines à venir en fonction des clubs garantissant leur redémarrage

Pour les Seniors le prix des licences a été fixé et voté à 150 € pour la saison. Il comprend l’assurance, les adhésions FFR et club. Des facilités de paiement seront accordées en liaison avec la trésorerie.

Reste cependant à trouver un entraineur pour les Seniors afin d’aider Guillaume Boillereaux, particulièrement pour le mercredi soir et ce à partir du mois d’Aout 2021, toute candidature est étudiée par le président et l’équipe dirigeante.

Un projet Jeunes mis en place

Bien évidemment le projet « Jeunes » écoles et club, a été évoqué. La réunion avec les directeurs d’école de la commune qui a été très positive; la convention avec le Rugby Tango Chalonnais pour intervenir dans les écoles; la mise en place d’une structure club le mercredi et le samedi pour accueillir des enfants de 6 à 11 ans; les soutiens de la Ligue auprès de l’Education Nationale et de la Municipalité pour aider à l’aboutissement de ce projet autant d’élément que nous développerons en détail dans un prochain article.

Le soutien des officiels

Quelques projets de travaux ont été demandés tels la révision de la puissance d’éclairage du terrain; le remplacement de la porte du petit chalet ayant été vandalisée et dont le club se chargera de nettoyer et repeindre l’ensemble extérieurement, jusqu’à une demande, laquelle a besoin de réflexion avec la construction d’une petite salle de musculation ouverte à d’autres sections sportives locales.

C’est avec les remerciements d’usage de la part du Président Perret que les autorités ont été invitées à clore cette assemblée générale :

Pour la Ligue et le Codep 71, Philippe Léger a confirmé son attachement au club et de ce fait le soutien des instances sportives régionales en souhaitant une bonne réussite sportive au CRC pour son retour sous son identité d’origine.

La Municipalité par la voix de son adjoint aux Sports s’est dite heureuse de voir enfin aboutir la réalisation du projet « Jeunes » tout en assurant son soutien à celui-ci.

Quant au Maire il a confirmé sa satisfaction de voir le club en bonne voie pour l’avenir, que ce soit pour l’équipe seniors comme pour le projet en direction des jeunes « un club ne peut vivre que par la formation de ses jeunes », tout en confirmant les aides matérielles et financières de la commune dans la mesure ou celles-ci sont réalisables et de souhaiter une bonne saison 2021 - 2022.

Le CRC semble partir sur de bonnes bases, il ne reste plus qu’a transformer ce nouveau départ sportif par une belle réussite sur le terrain lors de la prochaine saison qui s’annonce et faire briller les couleurs châtenoyennes sur les terres de Bourgogne Franche-Comté. Une réunion qui s’est terminée par le verre de l’amitié et une paella excellente concoctée par la maison Morey.

