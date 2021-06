COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Comité Génération.s 71 appelle les électrices et les électeurs à aller voter au second tour des élections régionales et départementales le dimanche 27 juin.

Après avoir dénoncé le scandale démocratique et la faillite du gouvernement n’ayant pas per- mis à près de la moitié des électeurs de recevoir le matériel de vote pour les élections régio- nales, l’heure est à la mobilisation de toutes et tous.

Le Comité Génération.s 71 appelle à se prononcer en faveur de la liste de rassemblement des gauches et des écologistes conduite par Marie-Guite Dufay et Stéphanie Modde. Notre vote sera assorti d’une revendication claire pour la future majorité : porter un arc social et écolo- gique, en proximité et dans l’intérêt général des citoyennes et citoyens de l’ensemble des ter- ritoires de notre région.

Pour ces élections régionales, pas une voix pour les 3 droites : la droite macroniste de Denis Thuriot, soutien des politiques ultra-libérales du gouvernement, la droite extrême de Gilles Platret associée aux royalistes de Debout la France et l’extrême droite de Julien Odoul du Ras- semblement National, plus connu sous le nom de Front National.

Pour les élections départementales en Saône-et-Loire, le Comité Génération.s 71 appelle à ap- porter leurs suffrages aux binômes des candidats des gauches et des écologistes en lice et plus particulièrement dans les cantons de Mâcon 1 et 2 (listes « Changeons d’air) ainsi que sur le canton d’Hurigny pour la liste menée par Catherine Boulay et Patrick Monin.