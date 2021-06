DEPARTEMENTALES - CHALON 1 - "Plus que jamais, nous sommes des élus de terrain qui refusons tout dogmatisme" soulignent Dominique Melin et Alain Gaudray

Communiqué de presse

Les compétences du département relèvent prioritairement de l’action sociale : c’est 70% de son budget. La majorité départementale a fait preuve de dynamisme et d’innovation dans ce domaine :

 En créant un Centre de santé départemental qui :

- lutte contre la désertification médicale,

- est présent sur notre territoire avec 6 centres et 22 antennes,

- a déjà recruté 70 médecins généralistes,

- fait aujourd’hui référence sur le plan national.

 En ouvrant un EHPAD départemental à Viré dans le Mâconnais, première étape d’une politique volontaire d’accueil de nos anciens.

Nous souhaitons poursuivre ce travail :

 Dès septembre les premiers spécialistes s’installeront au Centre de santé départemental.

 Nous allons augmenter le nombre d’antennes pour encore mieux couvrir notre territoire.

 Bientôt un SOS médecin départemental sera mis en place pour assurer les visites à domicile comme cela se faisait auparavant.

 Concernant la perte d’autonomie et la dépendance, nous voulons favoriser le maintien à domicile :

- en valorisant le métier des accompagnants médicaux-sociaux,

- en les équipant de véhicules neufs et sécurisés, nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Pour les plus fragiles comme pour l’ensemble des Saône-et-Loiriens, nous voulons continuer d’améliorer l’accessibilité aux services publics. Nous voulons continuer de lutter contre l’isolement et la précarité, avec cœur et détermination.

Nous sommes également attachés à l’avenir de nos jeunes, à la bonne gestion des collèges qui sont de la responsabilité départementale. La protection de notre environnement et la valorisation de notre patrimoine constituent aussi des piliers de notre politique.

Si vous nous faites confiance, au sein de la majorité départementale, nous aborderons ces préoccupations de votre quotidien de façon constructive et pragmatique. Notre engagement, c’est d’apporter écoute et soutien à tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Plus que jamais, nous sommes des élus de terrain qui refusons tout dogmatisme.

Comme maire et conseillère municipale investis à votre service, nous avons un bilan. Très attachés à notre canton, nous avons aujourd’hui l’envie et l’énergie de porter votre voix au Conseil départemental de Saône-et-Loire.

Au second tour ce dimanche 27 juin, Venez VOTER

GAUDRAY / MELIN

à Champforgeuil, Chalon nord, Crissey, Farges-lès-Chalon, Fragnes-La Loyère et Virey-le-Grand !