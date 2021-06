AS Golf : conséquence de la crise sanitaire, une assemblée générale dématérialisée

Comme tout le monde l’AS Golf a été impactée en 2020 par la pandémie de Coronavirus. Le bilan dressé dans le cadre d’une assemblée générale dématérialisée laisse apparaître de nombreuses raisons d’espérer.

L’AS Golf vient de tenir son assemblée générale annuelle ordinaire. Avec quelques semaines de retard sur la date habituelle. Et surtout sous une forme totalement inédite. Le Covid-19 est arrivé et a complètement bouleversé notre quotidien. L’AG 2020 restera dans les annales du club comme ayant été en quarante-cinq ans d’existence la première à être dématérialisée.

Concrètement, tous les membres de l’association ont reçu chez eux le rapport moral 2020 du président Philippe Dorier, le rapport financier 2020 et le budget prévisionnel 2021 du trésorier Frédéric Laugier, le rapport d’activités 2020 du manager Eric Morin et le rapport de la commission « jeunes » et de l’école de golf 2020 de la vice-présidente Françoise Lartaud. Ils ont été ensuite appelés à se prononcer lors d’un vote au club house. Les différents rapports ont été adoptés à l’unanimité.

Cinq nouveaux au comité directeur

C’est de la même façon qu’ont été élus ou réélus également à l’unanimité sept membres au sein du comité directeur. Cinq nouveaux font leur entrée. Il s’agit de Philippe Barnay, Gilles Blondeau, Loïc Couvet, Luc Carl Fraselle et Marc Gely. Et deux sortants retrouvent leur place : Claude Calmand et Brigitte Meslin. Pour la première fois depuis de nombreuses années le comité directeur est au grand complet.

Dans son rapport moral Philippe Dorier se réjouit que la pandémie n’ait pas trop impacté les finances du club. « Eric Morin, accompagné de Frédéric Laugier, a été à l’affut de toutes les aides disponibles auxquelles nous pouvions prétendre, ce qui a permis à l’association d’assurer sa pérennité. C’est d’autant plus important, car, bien que les comptes présentent un résultat excédentaire significatif, l’année 2021 reste pleine d’incertitudes et nous aurons besoin de cet excédent ». Le président de l’AS Golf n’oublie pas non plus de remercier tous les partenaires et tous les sponsors qui, malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire, « nous ont maintenu leur confiance et que nous retrouverons avec plaisir cette année lors de nos compétitions ».

Une saison tronquée

Depuis mars 2020 le club a du s’acclimater à cette situation inédite. Eric Morin note dans son rapport d’activités « Avec l’appui du bureau, du comité, des bénévoles et de tous les membres, l’équipe du Golf a fait face avec sang-froid, pragmatisme et optimisme. Nous avons su nous adapter en permanence face aux changements, face à l’incertitude, face aux questions ». Le manager de l’AS Golf revient également sur la saison sportive, qui a été tronquée. « Face à la situation, nous avons organisé la Ringer-Score, qui a compté 634 participations au total sur 11 manches. Le trophée du Crémant de Bourgogne a rassemblé 77 participants, la coupe Domaine Charbonnaud-Spirit of Josette 68 et la coupe des Jardiniers 72 ». Enfin Eric Morin, après avoir remercié les membres d’avoir été présents aux rendez-vous des déconfinements, rappelle qu’« un certain nombre de mesures ont été proposées au Grand Chalon afin de valoriser le statut de membre du Golf de Chalon : le prix du jeton est de 3 euros l’unité pour les extérieurs et les licenciés, en alignement avec les tarifs des golfs voisins ; par conséquent le prix de 2 euros le jeton pour les membres devient un prix préférentiel ; une invitation « 18 trous » est offerte par abonnement payé ; un système de réservation en ligne exclusif aux membres est proposé ».

75 enfants à l’école de golf

Pour sa part l’école de golf a surmonté plutôt bien ce cap difficile « Nous venons de passer une année très particulière mais nous espérons reprendre maintenant une activité normale dans le respect des consignes sanitaires. Les cours annulés pendant les périodes de confinement ont été intégralement rattrapés grâce à une organisation très rigoureuse de nos deux pros. Les enfants ont gardé leur motivation et progressent. » souligne Françoise Lartaud dans le rapport de la commission « jeunes ». La vice-présidente de l’AS Golf en charge de l’école de golf, après avoir adressé un grand merci à Emmanuelle Gerhart et à Laurent Seinger pour la qualité de leur travail et leur disponibilité, se projette d’ores et déjà en 2021 et donne quelques chiffres. Cette année l’école de golf accueille 75 enfants à partir de 5 ans, contre 60 en 2020, 71 en 2019 et 65 en 2018. A savoir 19 filles et 56 garçons, dont 7 âgés de 5 à 7 ans, 26 âgés de 8 à 11 ans, 19 âgés de 12 à 15 ans, et 23 âgés de plus de 15 ans. Deux ont un index inférieur à 10, cinq entre 10 et 18, dix de 18 à 36, neuf de 36 à 53 et quarante-neuf étant non classés, dont onze baby golf.

Gabriel-Henri THEULOT

(photo d’archives)