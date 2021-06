Portrait de Clovis Monvoisin : Ce danseur chalonnais du Conservatoire du Grand Chalon passionné par son art

Découvrez son interview

Ne vous y trompez pas, si Clovis Monvoisin, 17 ans, danseur en ‘modern jazz’ et actuellement en classe de CPES (Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur) au Conservatoire du Grand Chalon est un jeune garçon timide voire réservé, il reste déterminé concernant ses projets d’avenir.

Ce jeune lycéen, qui en parallèle poursuit ses études à Pontus de Thyard en 1ère où il vient de passer son Bac de Français, n’a qu’un seul désir : poursuivre sa carrière dans son art. Car si pour certains danseurs, la danse, reste un loisir, chez Clovis, on sent tout de suite que sa passion lui coule dans les veines et que sa seule envie, c’est d’en faire un métier où même plus, l’enseigner aux autres.

Titulaire de son DEC (Diplôme d’Etude Chorégraphique) qu’il a décroché avec un an d’avance en recevant la mention ‘Examen de danse chorégraphique acquis à l’unanimité du jury et avec les félicitations du jury’, Clovis a accepté des répondre à quelques question d’info-Chalon :

Clovis, à quel moment la danse devient-elle une passion pour vous ?

« Tout d’abord, tout a commencé à l’âge de 7 ans c'est-à-dire quand j’étais en primaire, j’étais passionné de Zumba ! D’ailleurs, je prenais des cours et j’aimais trop cela car j’adorais me dépenser sportivement en faisant de la danse. Puis quelques années après, un jour, mes parents ont vu en se baladant en ville une représentation d’un groupe de danse et lorsqu’ils ont demandé des renseignements, il s’agissait d’une école de Chalon. Avec mon accord, ils m’ont inscrit et tout de suite cela m’a plu. J’étais alors primaire en CM2, et c’est là que je suis allé passer une audition de danse jazz au Conservatoire du Grand Chalon et que j’ai été intégré dans cette structure ! ».

Décrocher un examen de danse chorégraphique (DEC) avec un an d’avance cela doit vous satisfaire ?

« Oui bien sûr mais en fait tout vient de mon CEPI (Cycle d’Enseignement Professionnel Initial) que j’ai obtenu quand j’étais en 4ème alors que souvent on l’obtient quand on est en troisième minimum. C’est cet examen qui nous permet ensuite de pouvoir accéder au DEC. Mais pour avoir le DEC ce n’est pas facile, vous savez, car on doit être reçu à 4 examens qui le compose : Examen d’anatomie, examen d’histoire de la danse, examen formation musicale et l’examen de danse’. Je reconnais que cela a été une grande satisfaction d’obtenir mon examen avec mention surtout que le jury était composé en partie par des chorégraphes venus de Lyon et de Paris ! ».

Alors justement, maintenant, quels sont vos projets personnels ?

« Alors concernant mes projets, je vais déjà rester l’année prochaine à Chalon car je dois passer mon BAC et bien sûr je veux continuer également à pratiquer la danse au Conservatoire du Grand Chalon. Après, je pense que je passerais divers auditions sur le territoire français auprès de différents chorégraphes. Certains danseurs préfèrent évoluer dans des compagnies, moi, je préfère me former pour être professeur de danse ou chorégraphe ! Pour cela, il faudra que je passe l’examen d’aptitude de l’EAT (diplôme d’Etat de Professeur de Danse) car j’aime la danse et je veux en faire mon métier ! ».

Avez-vous des remerciements à adresser à quelqu’un ?

« Oui tout d’abord, à mes parents qui me soutiennent depuis le début et n’oublions pas que c’est grâce à eux que j’ai commencé la danse. Ensuite, à mes professeurs de danse qui se sont succedées : Christelle Andali avec qui j’ai travaillé pendant 5 ans et Stéphanie Freyer avec qui je travaille maintenant depuis 2 ans. J’ai aussi une grosse pensée pour mon groupe de danse avec qui je partage beaucoup de complicité, d’amitié. Nous partageons tous ensemble une bonne ambiance, on n’hésite pas à se soutenir, à s’aider alors merci à eux. Je ne vais pas toutes les citer mais il y a Louise, Andréa, Charlise et toutes les autres ! ».

Quels sont vos loisirs à part la danse ?

D’abord je suis quelqu’un de casanier, j’aime bien rester chez moi ! Ensuite j’aime bien les jeux vidéo sur l’ordinateur mais surtout les jeux de stratégie et de combat sinon c’est la musique ! En ce moment j’écoute de la K-Pop coréenne car ils font beaucoup de chorégraphie de groupe. Bien sûr, j’aime bien écouter également du jazz ! ».

Suite à la pratique de la danse avez-vous déjà eu des propos inappropriés à votre égard ?

Moi, personnellement, je n’ai pas trop eu de problèmes avec cela ! Après, c’est vrai que dès le début du collège certains idiots viennent faire des remarques désobligeantes mais bon c’est rien de grave et puis moi, cela me passe au-dessus ! ».

J.P.B