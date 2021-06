DEPARTEMENTALES - CHALON 3 - La liste de gauche continuera à faire progresser ses idées «pour une Saône-et-Loire plus solidaire, plus humaine et plus écologique»

Communiqué de presse du lundi 28 juin 2021

Nous remercions les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leur confiance lors des élections départementales ce dimanche dans le canton Chalon 3.

Nous prenons acte du succès du binôme constitué par M. Bergeret et Mme Vaillant que nous félicitons pour leur (ré)élection malgré le fait que 68,3 % des personnes ne se sont pas déplacées pour voter.



Ce taux d'abstention inédit jusqu'à présent nous force à une remise en question, et nous sommes bien déterminés à réfléchir afin d'agir différemment, et de nous placer au plus près de vos attentes.

Notre combat continue bien évidemment, et forts de l'appui des 1252 votes enregistrés pour nos candidats, nous continuerons de faire progresser nos idées pour une Saône-et-Loire plus solidaire, plus humaine et plus écologique.



La crise sanitaire que nous venons de vivre était sans précédent et elle a montré de nombreuses failles dans notre organisation, Les changements climatiques sont clairement visibles dorénavant et la crise environnementale associée va devenir de plus en plus pesante dans notre quotidien. C'est pourquoi la transition écologique que nous portons ne peut se suffire de petits arrangements ou d'actions isolées comme dans le programme de la majorité départementale nouvellement élue.



Nous serons donc extrêmement vigilants tout au long de ce mandat afin de contrôler l'action des élus au département, et nous nous ferons un devoir de les interpeler et de vous rendre compte des actions menées ou à mener.





Francine Chopard, Christophe Regard, Florence Folléat et Kamal Hammani