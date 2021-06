REGIONALES - Nathalie Leblanc se félicite du résultat de dimanche soir

Je me félicite de la large victoire de Marie-Guite Dufay aux élections régionales. Son score est sans appel et renvoie loin derrière la droite conservatrice et extrémiste. Cette victoire est le résultat de son implication constante durant la période Covid que nous venons de traverser mais aussi de la parole donnée, puisque le programme annoncé en 2015 a été appliqué.

Dans cette période difficile pour beaucoup car incertaine au sortir de la crise sanitaire, alors que la transition écologique n’est pas une variable d’ajustement au regard du réchauffement climatique inévitable et que notre société est fracturée, il nous faut œuvrer avec vigueur pour l’emploi, la transition écologique et la fraternité.

C’est le programme que Marie-Guite Dufay a soutenu durant la campagne. Nous allons nous mettre rapidement au travail pour le mettre en œuvre.

Je remercie chaleureusement les Chalonnaises et les Chalonnais qui ont voté pour notre liste, « Notre Région par Cœur », devancée de seulement 167 petites voix par celle emmenée par Gilles Platret à Chalon-sur-Saône. Ils peuvent compter sur mon engagement et ma détermination à porter le projet de la gauche régionale ici, à Chalon. L’alliance de la gauche, que j’ai toujours voulue localement, s’est révélée fructueuse. C’est le chemin que nous devons suivre.

Nathalie LEBLANC

Conseillère régionale