La Gymnastique Volontaire de Chalon en double assemblée générale

Jeudi 24 Juin dernier, au Clos bourguignon, la Gymnastique Volontaire (GV) de Chalon s’est réunie non pas pour une assemblée générale mais deux. En effet, en raison de la Covid-19 et des restrictions sanitaires imposées l’association n’avait pu tenir un calendrier normal de ses réunions. L’assemblée générale, 2019-2020, programmée à plusieurs reprises avait été purement et simplement annulée.

Devant l’ensemble des adhérent(e)s, Yvette la présidente en collaboration avec Agnès la trésorière et en présence de Bruno Rochette, représentant la mairie, de Michel Coffin de l’OMS, d’Annick Vauthey Présidente du COREG (comité régional) et présidente par intérim du CODEP-71, a remercié la municipalité pour le prêt des différentes salles ainsi que le Grand Chalon pour la mise à disposition des bassins et installations annexes au Centre nautique.

En ce qui concerne l’exercice 2019-2020, la présidente a montré sa satisfaction car face à la crise sanitaire les appointements des salariés ont été maintenus à 100 %.

De plus les licences « Homme » sont en hausse significative et l’on constate en règle générale un rajeunissement des licencié(e)s. Yvette a insisté sur le fait de l’apport des aides et subventions diverses, un « avoir » sera déduit sur le prix des prochaines licences pour l’année à venir 2021-2022.

Exercice 2020 2021.

En début d’année les animateurs ont dû gérer le quota (jauge) dans les salles et appliquer un nouveau protocole. Les cours ont dû malgré ce protocole strict s’arrêter net après les vacances de la Toussaint. Certains cours en extérieur avaient pu reprendre en extérieur depuis le mois d’Avril dernier avec quelques animateurs.

L’arrêt forcé des cours a permis à certains animateurs/animatrices de poursuivre leur formation ou de s’initier à de nouvelles techniques.

Pour cette année, la présidente a aussi pu obtenir des aides, les adhérents auront là aussi un avoir conséquent sur leur prochaine licence.

Le comité directeur espère que l’association pourra reprendre normalement ses activités en Septembre et souhaite voir plus de jeunes s’intégrer dans les cours, afin que la GV Chalon confirme sa place de la plus grande association de Gymnastique Volontaire de Saône-et-Loire avec plus de 32 heures de cours répartis sur la semaine.

Des cours sont dispensés pendant l’été pour les licenciés 2020- 2021.

Toutes les personnes intéressées pourront rencontrer les responsables de la GV Chalon au Forum des Associations qui se déroulera le 4 septembre ainsi qu’à la journée « Sport pour tous » du 11 septembre au bastion haut Sainte-Marie dès 10heures 30. Les inscriptions seront prises dès le 30 Août 2021 au siège 24 rue St Jean de Vignes à Chalon. Vous pourrez retrouver le programme de la GV Chalon dans l’été sur le site http://gvchalon71.free.fr

Michel Chevalier