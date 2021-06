Deux matinées de collecte de sang à Crissey les 5 et 6 juillet 2021

L’amicale intervillages pour le don de sang bénévole de Crissey organise une collecte sur 2 matinées de 8h00 à 12h30 les 5 et 6 juillet à la salle du tennis rue des buissons

Chers donneurs et chères donneuses, attention, la salle habituelle n’étant pas disponible, l’amicale fait ses deux collectes au tennis. Vous y retrouverez les bénévoles et le personnel de l’EFS pour vous accueillir dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Pour ces deux jours de collectes, une annonce sera faite par porte-voix dans les rues des 4 communes : Crissey, Sassenay, Virey et Lessard par les bénévoles.

Le parcours pour accéder à la salle de collecte sera fléché depuis la rue principale (salle des fêtes) jusqu’à la salle du tennis. Tout le matériel nécessaire au bon déroulement de cette collecte sera prêté par le Grand Chalon.

Il n’y a pas besoin de rappeler que donner son sang, c’est sauver des vies. Le slogan : « Prenez 1 heure pour sauver 3 vies ! » est toujours et encore plus d’actualité.

Alors, gardez le reflexe et prenez rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Et pour tous renseignements adressez-vous à la présidente : Danielle Begonin

Tél : 06 24 36 89 08 ou à l’EFS de Chalon.

C.Cléaux