AVIS DE DECES - Madame Claude BOQUILLON née CORRAND

MELLECEY (GERMOLLES), CHATENOY-LE-ROYAL, - CHALON-SUR-SAONE



Pierre Boquillon, son époux ;

Dominique et Alain Dechamp,

sa fille et son gendre ;

Claire et Thomas,

Thibaud, ses petits-enfants ;

Madame Odette Jacquet, Madame Yvette Caillet, Madame Jeanne Guenot(†), ses sœurs ;

Madame Simone Villeboeuf, Madame Monique Mauduit(†), ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille ;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Claude BOQUILLON

née CORRAND

survenu le 24 juin 2021, à l'âge de 79 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 1er juillet, à 10 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

à l'issu de la cérémonie, un don pourra être fait pour la recherche contre le cancer.

La famille remercie le personnel soignant du service oncologie de l'hôpital de Chalon sur Saône.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.