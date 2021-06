GIANT, la référence de la petite reine, s’est implanté à Châtenoy-le-Royal

« A Bicyclette », un des plus anciens magasins de vélos de Chalon sur Saône a pris la route pour s’installer Avenue Franchet d'Esperey, à Châtenoy-le-Royal pour devenir GIANT, célèbre marque de vélo Hollandais.

Quand on ne peut plus pousser les murs pour s’agrandir et répondre à la demande sans cesse croissante du vélo électrique ou classique, il faut passer au cap supérieur et ouvrir un nouveau magasin beaucoup plus grand et plus fonctionnel. C’est le choix que Pierre-François et Marlène Daubas ont fait pour pouvoir satisfaire les adeptes du vélo. Le vélo c’est une histoire et une passion de famille, lui et son épouse faisait des courses de vélo ; Pierre-François a fait 10 ans de courses amateurs et Marlène a été championne féminine d’Auvergne, de Bourgogne et FSGT. Autant dire qu’en vélo, ils en connaissent un rayon !

Un bel emplacement, un beau bâtiment et le soutien précieux d’une marque de vélo Giant Bicycles France qui les a accompagné dans leur projet, autant d’atouts en mains pour assurer à Pierre-François et Marlène Daubas une totale réussite qui ne sera que la continuité du travail et de la qualité démontrée quand ils étaient au 59 de l’Avenue Boucicaut et ce depuis 2015. Le magasin se démarque par une gamme de vélos spéciale adaptée à la morphologie des femmes que seule la marque VIL, du même groupe que GIANT, fabrique.

Vous pourrez trouver, en plus des vélos, tous les accessoires pour vélos, des vêtements et équipements pour circuler en toute sécurité, homme, femme et enfant. L’entretien et les réparations n’ont pas été oubliés car il est important pour les cyclistes de pouvoir faire entretenir leur vélo.

Le magasin GIANT est ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le : 03 85 43 57 86

Ou visiter le site https://www.giant-chalon-sur-saone.fr

C.Cléaux