Avec le Lions Chalon Doyen, on pouvait s’offrir une photo à l’ancienne pour aider Autisme 71-GEPAP, 

Le Lions Chalon Doyen apporte un soutien financier à l’association Autisme 71-GEPAP, en organisant chaque année, à la veille des vacances estivales, une de ses nombreuses actions : « Votre portrait à l’ancienne ».

Ce dernier samedi de juin a été la plus belle journée de la semaine. Une aubaine pour les membres du lions-club Chalon Doyen qui conviaient les GrandChalonnais, et notamment les Chalonnais, à venir se faire tirer « le portrait à l’ancienne », moyennant la modique somme de 5 €. Mais l’on pouvait donner plus... Pour une belle cause : l’autisme.

Fidèles partenaires de l’opération, l’association « Les Amis du Musée Niépce » et le studio Digitlab étaient à nouveau de la partie. Comme d’habitude la première nommée prêtait son décor Belle Epoque tandis que le second offrait le tirage de la photo. Une photo réalisée par un past-président du club service chalonnais, le photographe Charles Lelu, qu’on ne présente plus. L’ancien professeur du CIFA Jean-Lameloise de Mercurey était secondé par Louise Cornut, apprentie du Musée Niépce, élève de la SEPR de Lyon.

Une action réussie



Le beau temps aidant, le succès a été au rendez-vous. C’est encore une belle somme, avec l’abondement de la banque CIC, partenaire privilégié du Lions Chalon Doyen, qui a été recueillie au profit de l’association Autisme 71-GEPAP. Environ 1 000 euros.

Fondée en juillet 2010, Autisme 71-GEPAP, dont le siège social se situe à la Maison des Associations de Chalon, a pour objectif de rassembler des familles d’autistes et/ou TED (troubles envahissants du développement) et des professionnels concernés afin de favoriser les échanges, l’information, d’organiser des réunions et des formations et sensibiliser le grand public, et enfin d’aider, soutenir, défendre les droits et les intérêts des autistes/TED et de leurs familles.

Gabriel-Henri THEULOT