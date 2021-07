Info-chalon.com prépare sa mue et retire son agenda en ligne

D'ici quelques jours, info-chalon.com proposera sa nouvelle version.. et elle n'est pas sans conséquences.

Le choix a été fait de supprimer l'agenda qui était à votre disposition pour publier vos différents événements. Considérant que la gestion technique devenait de plus en plus contraignante, on a préféré retirer l'accès à l'agenda et proposer de publier vos événements directement sur info-chalon.com. Priorité évidemment aux événéments associatifs et sportifs et cela en toute gratuité, conformément à nos engagements historiques. Il suffit pour cela de nous adresser vos infos via mail [email protected] et on se charge du reste.

Pour des communications purement commerciales, c'est bien évidemment notre agent commercial catherine Julien qui opère. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elle pour toute question - [email protected]