RÉGIONALES : Marie-Guite Dufay remercie ses électeurs

Communiqué de Marie-Guite Dufay du 1er juillet 2021 :



Grâce à votre soutien et à votre engagement, j'ai reçu un mandat clair pour écrire une nouvelle page de l'histoire de notre collectivité. Les propositions que j'ai formulées pendant cette campagne ne sont pas que des propositions : ce sont des engagements.



Aux côtés des alliés d'hier : le PS et le PRG, avec la société civile, et avec de nouveaux alliés communistes et écologistes, nous mettrons toute notre énergie au service des Bourguignons-Franc-Comtois.



Je veux dire ma confiance et mon enthousiasme à mettre en oeuvre les engagements pris au cours de la campagne. Je le ferai comme jusqu'à présent avec un engagement total, sans autre mandat, sans plan de carrière national, sans autre ambition que de servir les habitants et les territoires de notre Région. Être utile à la Bourgogne-Franche-Comté, contribuer à construire son avenir, c'est le moteur qui continuera à être le mien pour les années à venir.



Un grand merci à tous pour votre soutien.



Marie-Guite Dufay

Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté