Le Ring Olympique Chalonnais fête le retour de Sabri Fergani

Après avoir obtenu son BP JEPS AU CREPS de Nancy, Sabri Fergani est rentré à Chalon-sur-Saône. L'occasion pour le Ring Olympique Chalonnais de fêter son retour. Plus de détails avec Info Chalon.

Après 9 mois passés au CREPS de Nancy, Sabri Fergani était de retour au Ring Olympique Chalonnais.



Ce vendredi 2 juillet à 20 heures 30, le jeune homme a eu droit à une haie d'honneur de la part des autres membres du club de boxe anglaise à la Salle Armand Langlais.



Au sortir des 9 mois au CREPS, Sabri a obtenu son BP JEPS mention boxe ce qu'il lui permet de conduire des actions d'animation ou d'apprentissage auprès d'un large public. Grâce à ce brevet professionnel, le Chalonnais âgé de 25 ans va pouvoir encadrer par groupes ou individuellement jusqu'au 1er niveau de compétition fédéral.



Cette petite fête organisée en son honneur était aussi l'occasion pour Saïd Fergani, le président du ROC de faire le point sur cette année peu banale en raison de la crise sanitaire, avec une pensée particulière pour Marcel Martin, le fondateur et président d'honneur du club, absent ce soir.



Avant l'obtention de ce BP JEPS, Sabri avait déjà passé deux ans dans ce même CREPS de Nancy pour obtenir le diplôme de prévôt fédéral.



«Mon but était d'avoir plusieurs cordes à mon arc pour atteindre le plus haut niveau, ce qui me permet d'encadrer tout type de public. Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, tout est possible!», nous explique le jeune homme.



«Ça m'a demandé beaucoup d'efforts et d'exigence mais aussi du temps. Un temps bien investi. Je tiens à remercier mes formateurs et toute l'équipe du ROC qui ont fait de moi un professionnel accompli», ajoute ce dernier.



Mais n'allez pas croire que Sabri va s'arrêter en si bon chemin!



«Je souhaite, après ma rémission (Ndlr : il a une déchirure musculaire), retourner sur les bancs du CREPS afin de me perfectionner et je vise le DE JEPS», annonce notre jeune diplômé.



Chiche! C'est tout le mal que nous lui souhaitons!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati