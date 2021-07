À partir du 1er juillet 2021, les colis provenant d'un pays extérieur à l'Union européenne sont soumis au règlement de la TVA dès le premier euro.

A l’arrivée sur le territoire français, les autorités douanières déterminent si vous êtes redevables de droits de douane et/ou taxes éventuels, en fonction de la nature de la marchandise importée, de sa valeur et de son pays d’origine.

Pour cela, elles se réfèrent à la déclaration en douane et aux documents transmis par l’expéditeur.



Les frais d’importation concernent toutes les marchandises :

• qu’elles soient neuves ou d’occasion,

• quelle qu’en soit la valeur,

• même si elles sont pour votre usage personnel,

• même si c’est un achat ponctuel par exemple une commande Internet dans un pays étranger,

• que vous soyez un particulier ou un professionnel



Ces frais peuvent, selon les cas, être constitués de :

• TVA à l'importation, avec une nouvelle règlementation : à compter du 1er juillet 2021, la TVA s’applique à toute marchandise importée dans l’Union Européenne quelle qu’en soit la valeur.

• Droits de douane : cet impôt est collecté sur les marchandises importées en Union Européenne. Le montant est calculé en fonction de la valeur en douane (inclus le coût d’achat, l’assurance et le transport de la marchandise), de la classification du produit, et de son pays d’origine.

• Octroi de mer des DOM : dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, une taxe spécifique dite « octroi de mer » est applicable, quelle que soit la provenance de l’envoi.

• Frais de dédouanement : ce sont des frais administratifs liés au traitement de votre dédouanement par la Poste.