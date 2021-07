Drôle d'époque que de se faire insulter, menacer... juste après avoir exercé un droit fondamental, celui de sa liberté d'opinion

L'édito du jour d'info-chalon.com

Quelle drôle d'époque... ! Il est communément admis que la COVID est venue renforcer une forme de scission au sein de la société française, entre les pros, les antis... Une situation au sein de laquelle plus personne ne s'écoute, et tout le monde insulte l'autre, considérant qu'il est le seul à devoir et pouvoir s'exprimer. Alors lorsque notre correspondant fait le choix de donner la parole à une coiffeuse chalonnaise qui exprime ouvertement son scepticisme sur la crise sanitaire que nous traversons, info-chalon.com s'est vu planter sur le banc des accusés, nous accusant de ne "pas mettre en perspective", de "donner la parole à des gens qui ne méritent pas une telle attention", "d'avoir versé du côté obscur"... et même l'une de nos lectrices s'est fendu d'un "je vous signale".

Incroyable de se dire que depuis le printemps 2020, notre rédaction a eu le droit à toutes les vociférations, qu'on en parle trop, qu'on n'en parle pas assez.. bref, on se dispense de publier la quantité invraisemblable de messages adressés notamment via les réseaux sociaux. On ne compte plus les communiqués adressés par l'Agence Régionale de Santé, par les autorités municipales, départementales, régionales ou autres que nous avons publiés... sans mise en perspective.. et sans qu'aucune de ces voix viennent d'ailleurs pointer le reproche qu'ils formulent à l'égard de notre coiffeuse chalonnaise.

Malheur, cette semaine, c'est une coiffeuse qui s'est exprimée dans nos colonnes. Et qu'a-t-elle fait de mal ? Juste exercer son droit à la liberté d'expression, et nous exercer notre droit à la liberté de la presse. A-t-elle diffamé ? A-t-elle insulté ? Non, info-chalon.com a commis le crime de lèse-majesté de donner la parole à quelqu'un qui ne pense pas comme d'autres. Quel scandale ! Pire, "mais de quel droit elle s'exprime cette dame, elle est immunologue ? " Si maintenant les coiffeuses ont le droit de s'exprimer !". Voulez-vous qu'on fasse la liste de celles et ceux qui se sont exprimés ces derniers mois sans aucune compétence ni autorité dans le domaine ? Le résultat serait assez drôle d'ailleurs.

Les donneurs de leçon pullulent par les temps qui courent et le plus drôle dans cette histoire, c'est que finalement un certain nombre de personnes qui ont pointé notre publication, sont ceux qui s'érigent en défenseur absolu de la liberté d'expression sur d'autres affaires. Sacré paradoxe, sacrée instabilité intellectuelle que de venir s'attaquer à celui ou celle qui ne pense pas comme vous. Où est-il ce débat permanent qui faisait toute la valeur de la pensée française ?

Info-chalon.com est fier de donner la parole à celles et ceux qui font richesse de notre tissu collectif, et rassurez-vous malgré les injonctions de quelques-uns, on continuera à donner la parole... même à ceux qui dérangent, même à ceux qui nous dérangent à titre personnel, parce qu'il en va de notre vivre-ensemble.

Allez à très vite... et vive la liberté de penser, d'écrire et d'échanger.

Laurent Guillaumé