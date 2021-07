Un point sur les ateliers adultes du CCAS de Châtenoy-le-Royal

Les habitants inscrits aux ateliers adultes se sont réunis lors de plusieurs temps de convivialité du 21 juin au 28 juin

Ce sont 47 personnes inscrites qui ont participé, en petit groupe, afin de faire un point des ateliers adultes organisés par la CCAS et de partager, se besoin était, des instants de convivialité. Ces personnes étaient entourées de deux élues du CCAS , Marie-Thérèse Boissot et Jeanne-Marie Martin, adjointes et représentant le maire et président du CCAS Vincent Bergeret.

Les participants ont pu se retrouver autour d’un café pour échanger et discuter, après de longs mois d’absences, avec les différentes intervenantes des ateliers que sont Mesdames Principal, Rateau, Villedieu, Bernard et Philippon. Il est bon de souligner et de rappeler que ces ateliers adultes ne sont pas des cours avec des professeurs mais de réels moments de convivialité autour d’une pratique.

Les ateliers-cours qui reprendront à partir du 13 septembre. Les inscriptions débuteront le 30 août 2021 pour les habitants de Châtenoy-le-Royal et le 6 septembre pour les personnes extérieures.

Pour rappel de ces ateliers:

Baby gym le lundi de 9h30 à 10h30

Gym d’éveil le mercredi de 10h15 à 11h et de 11h à 11h45

Prim gym le jeudi de 17h15 à 18h15

Football en salle le lundi de 17h à 18h20

Graphisme le mardi de 17h30 à 18h30

Patchwork le vendredi de 14h à 17h

Couture le lundi et jeudi de 14h à 17h

Vannerie le mardi et vendredi de 14h à 17h

Yoga le lundi de 18h30 à 20h00

JCR