Adecco Medical recrute 665 soignants en Bourgogne-Franche-Comté

Cet été, 665 postes sont à pourvoir dans les métiers de la santé avec Adecco Medical filiale du Groupe Adecco spécialisée sur la gestion RH et le recrutement des professionnels de santé.

295 postes en CDI et CDD, 20 postes en CDI Intérimaire ainsi que 350 postes en intérim sont à pourvoir sur tout le territoire. Pour les personnes qui souhaiteraient s’orienter vers le métier d’aide-soignant, Adecco Medical embauche en CDI Apprenant pour former à ce métier en tension.

Un fort besoin de recrutement en Bourgogne-Franche-Comté

Les postes sont à pourvoir au sein d’établissements publics ou privés sur différents métiers du secteur médical et paramédical (h/f) : aides-soignants, infirmiers, préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire, secrétaires médicale, pharmaciens, éducateurs spécialisés, auxiliaires de puériculture et manipulateurs en radiologie.

Les besoins sont importants, la période nécessite de nombreux remplacements. Cette année plus encore, la période estivale demande une grande organisation aux établissements de santé, pour pallier les départs en vacances et le manque de personnels de santé alors que le virus circule encore. Les candidats intéressés peuvent postuler sur www.adecco.fr/medical et Facebook Messenger : facebook.com/AdeccoMedicalFR .

Une formation en CDI Apprenant dédiée au métier d’aide-soignant

Grâce au CDI Apprenant - nouveau dispositif qui permet d’avoir accès dès le début du contrat à une formation, facilitant ainsi les reconversions ou l’accès à l’emploi pour lesquels les candidats n’ont pas forcément les compétences requises - Adecco Medical apporte une solution pour pallier la pénurie d’aide-soignant.

Via notamment un dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) renforcée comprenant notamment 84 heures d’accompagnement (coaching individuel et ateliers collectifs), les candidats ayant une expérience dans le secteur de la santé, effectuent des missions dans différents établissements de santé pour mettre en pratique et acquérir de l’expérience et les compétences demandées pour exercer ce métier. A date plus de 60 personnes embauchées en CDI Apprenant, se forment au métier d’aide-soignant.

« Après plus de 10 ans passés en tant conseillère vente, et suite à un PSE, j’ai décidé de saisir ma chance et de me réorienter vers un métier que j’ai toujours voulu exercer : aide-soignante. Grâce à mes études en sciences médico-sociales et un accompagnement personnalisé pour m’aider dans les différentes démarches et étapes vers ce métier, ma reconversion professionnelle est en cours. Je suis ravie de ce nouveau chapitre qui s’ouvre. » déclare Sandra

Pour les candidats qui souhaitent opter pour d’autres métiers, Adecco Medical peut les accompagner à affiner leur trajectoire professionnelle et à définir leurs éventuels besoins en formation