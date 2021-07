TONIK, l'été culturel !

Vacances à Chalon ? Espace de Rue, le Conservatoire du Grand Chalon et l’Espace des Arts unissent leurs forces pour proposer un été tonique entièrement dédié aux jeunes, avec des ateliers ou stages longs de pratiques artistiques et de rencontres avec des artistes. Au menu : djing & platines, danse hip-hop, calligraphie urbaine, théâtre, écriture & slam, vidéo… et des ateliers sur mesure : « Rythm’n groove », parents-enfants…

LES STAGES LONGS (en 2 ou 3 sessions par semaine)

Écrire, déclamer, danser (dès 12 ans)

Avec Leto Punk Poésie

Découvrez les démarches de création de l'artiste Leto Punk Poésie qui combine et mélange l'écriture, la déclamation et la danse. Cette approche prend en compte différentes formes artistiques et aboutit à la création d’une œuvre collective singulière et unique qui donnera lieu à une petite restitution sur scène.

Mercredi 7 + Jeudi 8 juillet - 14h à 16h



Corpus (dès 12 ans)

Avec Duke

Découvrez l'univers du breaking à travers une création artistique.

Mardi 13 + jeudi 15 juillet - 14h à 16h



Stage Chorégraphique Hip-Hop (dès 12 ans)

Avec Jérémy Pirello

Venez découvrir comment concevoir et mettre en scène une chorégraphie de danse Hip-Hop sur 3 moments forts. 1: la découverte et l’initiation, 2: la transmission chorégraphique, 3: la mise en scène et répétition

Mardi 20 + mercredi 21 + jeudi 22 juillet - 14h à 16h



Initiation à l’Art Urbain (dès 11 ans)

Avec Drika Chagas

Les participants auront un contact avec les techniques de base d’utilisation de sprays, de création et de composition artistique. L'utilisation de différentes techniques viendra nourrir la composition d'une fresque collective.

Mardi 27 + mercredi 28 + jeudi 29 juillet - 14h à 17h



Réaliser un mini film (dès 14 ans)

Avec Bilel Belmahdi

Venez découvrir la création d'un film par 3 moments clefs : l'écriture, la réalisation et le montage. Sans oublier l'importance de la diffusion de l'œuvre, vous apprendrez également à mieux gérer les réseaux sociaux.

Mardi 13 + jeudi 15 juillet / 14h à 17h

OU Mardi 20 + mercredi 21 + jeudi 22 juillet - 14h à 17h



En jeu ! (tous âges)

Avec Lucie Donet

Et si l'on se retrouvait juste pour jouer ensemble ? Des exercices ludiques au travail de scène, en passant par les improvisations, chacun est convié à venir jouer dans un moment intergénérationnel...

Mardi 27 + mercredi 28 + jeudi 29 juillet - 14h à 16h



Comment composer une chanson ? (dès 11 ans)

Avec Mahdi Metlaïne

Mahdi Metlaïne vous invite à co-composer une musique en groupe. Ce sera l'occasion de comprendre le processus créatif d'une chanson de A jusqu'à Z. A l'issue de l'atelier, vous pourrez écouter le titre sur toutes les plateformes de streaming.

Mardi 27 + mercredi 28 juillet - 14h à 18h

LES ATELIERS

Apprenti DJ (dès 10 ans)

Avec DJ Dan

Apprentissage des bases du DJing : venez mixer les sons et réaliser vos premiers scratch et beat-juggling.

Mercredi 7 juillet - 14h à 16h

Jeudi 8 juillet - 14h à 16h

Mardi 13 juillet - 14h à 16h

Jeudi 15 juillet - 14h à 16h

Mercredi 21 juillet - 14h à 16h



Danse Breaking (8/12 ans)

Avec Duke

Pour s'initier et pratiquer le breaking.

Jeudi 8 juillet - 14h à 16h

Mardi 20 juillet - 14h à 16h



Improvise-toi (8 ans)

Avec Duke

Danse sur les sons du DJ et impose ton style.

Jeudi 22 juillet – 14h à 16h



Danse parents-enfants (8 ans)

Avec Duke

Le plaisir de faire danser son père ou sa mère.

Mercredi 28 juillet – 14h à 16h



Rythm'n groove (8 ans)

Avec Duke

Une approche ludique du rythme et du mouvement.

Jeudi 29 juillet – 14h à 16h



Atelier découverte danse Hip-Hop (7/12 ans)

Avec Jérémy Pirello

Venez découvrir la danse hip-hop de façon ludique et pédagogique.

Mardi 13 juillet – 14h à 16h



Power move (dès 11 ans)

Avec Bastos

Initiation à la break dance, le hip-hop acrobatique.

Mercredi 7 juillet – 14h à 16h

Mardi 27 juillet – 14h à 16h



Initiation calligraffiti (dès 9 ans)

Avec Manu.O

Les jeunes participants découvriront les bases de la calligraphie mélangés au graffiti et utiliseront différents outils pour produire une petite œuvre.

Mardi 20 juillet – 14h à 16h

Mercredi 28 juillet – 14h à 16h



Initiation au pochoir (dès 11 ans)

Avec Drika Chagas

La réalisation du pochoir et son application sur une toile sont au cœur de l'atelier. Les participants auront un contact avec les techniques de base d’utilisation de sprays, de création et de découpe de pochoirs.

Jeudi 15 juillet – 14h à 17h

Mercredi 21 juillet – 14h à 17h

Jeudi 22 juillet – 14h à 17h



Atelier Graffiti (dès 11 ans)

Avec Snare

Initiation à la bombe de peinture et au pochoir : réalisation d'un graff et de son fond.

Mercredi 7 juillet – 14h à 16h



Des vidéos pour vos réseaux (dès 14 ans)

Avec Bilel Belmahdi

Filmer, choisir et monter : quel format de vidéo utiliser pour les réseaux sociaux ?

Mercredi 7 juillet – 14h à 16h

Jeudi 8 juillet – 14h à 16h

Mardi 27 juillet – 14h à 16h

jeudi 29 juillet – 14h à 16h