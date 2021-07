Une séance départementale d'installation bien suivie

Le retour en images d'info-chalon.com

L'installation d'un conseil, qu'il soit municipal, départemental ou pour toute autre collectivité, est toujours un moment important dans la vie démocratique d'un territoire. L'installation du conseil départemental de Saône et Loire qui s'est tenu jeudi matin était très suivi par un certain nombre de personnalités du département. A noter la présence de René Beaumont, qui malgré ses 81 ans, a tenu à être présent aux côtés d'André Accary pour cette nouvelle installation mais aussi les parlementaires Fabien Genet, Marie Mercier, Rémy Rebeyrotte ou encore l'ancien sénateur de Saône et Loire, Jean-Paul Emorine.

L.G