POLITIQUE : Julien Odoul est désigné porte-parole du Rassemblement National

Communiqué de Julien Odoul du 5 juillet 2021 :



17ème congrès du Rassemblement National : la Bourgogne Franche-Comté mise à l’honneur par Marine Le Pen



C’est à Perpignan que les cadres et les adhérents du Rassemblement National se sont donnés rendez-vous les 3 et 4 juillet dernier. Après la réélection triomphale de sa présidente, le premier parti d’opposition à Emmanuel Macron a renouvelé ses instances dirigeantes avant de se mettre en ordre de bataille à 10 mois de l’élection présidentielle.



Dans le dispositif, la Bourgogne Franche-Comté est représentée par Julien Odoul élu au Conseil national à la 17ème place. Dans ce scrutin pour l’élection du parlement du mouvement et de ses 100 représentants, l’important travail de terrain et son action en tant que président du groupe RN au Conseil régional ont été salués massivement par le vote des adhérents.



Reconduit comme membre du Bureau National par Marine Le Pen, Julien Odoul assumera désormais la responsabilité et la mission de porte-parole du Rassemblement National.



Dans le même temps, après des années d’engagement au service du combat national, les conseillers régionaux René Lioret (Côte-d’Or) et Jacques Ricciardetti (Doubs) ont été décorés de la flamme d’honneur du Rassemblement National