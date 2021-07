BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : Le retrait du label I-Site à l'université fédérale représente «une perte considérable pour la recherche et l’enseignement supérieur»

Les sept établissements de l'enseignement supérieur participant à la gouvernance de l'université Bourgogne-Franche-Comté n'ont pas convaincu le jury international chargé de renouveler le label I-Site et les financements qui l'accompagne. La présidente de Région déplore cette perte.

Communiqué du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 5 juillet 2021 :



La Région Bourgogne-Franche-Comté déplore la perte du label ISITE pour l’Université Bourgogne-Franche-Comté après l’audition des porteurs du projet par le Jury international du 9 juin dernier.



Forte de sa communauté scientifique sur l’ensemble du territoire régional, l’Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC) avait remporté ce label d’excellence en 2016 et bâti une trajectoire cible autour de trois axes de recherche intégrant le savoir et le savoir-faire des laboratoires et unités de recherche de la région.



Depuis la création d’UBFC, ses équipes ont remporté de nombreux appels à projets nationaux et internationaux.



Cette reconnaissance scientifique est un atout majeur pour la Bourgogne-Franche-Comté, elle a d’ailleurs été saluée récemment par Antoine Petit, PDG du CNRS, lors d’une visite en Bourgogne-Franche-Comté.



Mais le label ISITE, qui représentait un accompagnement financier du Programme d’Investissement d’Avenir de l’ordre de 11M€/an, était conditionné à des objectifs en termes d’intégration et de gouvernance des 7 établissements membres de l’UBFC. Malgré une première alerte donnée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en novembre 2018, malgré le soutien financier et institutionnel des collectivités, les établissements membres n’ont pas convaincu le jury international du degré d’intégration de leurs établissements au sein d’UBFC.



Cette nouvelle est un coup dur pour les communautés de l’enseignement supérieur et de la recherche de notre région, notamment pour celles qui sont le plus engagées et reconnues dans les projets portés par UBFC. La perte de l’ISITE signifie la disparition de leviers financiers mais aussi un risque de recul en termes de visibilité nationale et internationale. C’est un coup dur aussi pour les collectivités qui se sont toujours mobilisées pour soutenir cette recherche d’excellence et ses formations associées, vitrines de notre attractivité.



Partenaire de l’enseignement supérieur et de la recherche, la Région prend acte de cette décision et souhaite apporter tout son soutien aux équipes impliquées dans les projets ISITE. Face à l’enjeu du développement d’une recherche d’excellence pour notre région, nous resterons, comme nous l’avons toujours été, à l’écoute des établissements et en soutien à l’Université Bourgogne-Franche-Comté pour aborder cette période post-ISITE.



Marie-Guite DUFAY

Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté