Trente-cinq jeunes ont disputé la Coupe de l’école de golf

Fin d’une saison pas comme les autres à l’école de golf de Chalon avec la coupe du même nom.

L’école de golf de Chalon n’a pas dérogé à la tradition qui veut que la fin des cours soit marquée chaque année par l’organisation d’une compétition, intitulée tout simplement... la coupe de l’école de golf !

En ce 30 juin, premier jour d’un retour à une vie presque normale, quelque trente-cinq jeunes golfeurs se sont retrouvés sur les greens du Golf de la Roseraie, soit afin de disputer un « 18 trous » pour les plus expérimentés ou un « 9 trous » pour les moins chevronnés, soit pour un passage de drapeaux pour les plus petits. Deux d’entre eux, Marlène et Joseph, avaient à peine 5 ans, ce qui ne les a pas empêchés de valider leur drapeau rouge. Malgré des conditions météo incertaines tout le monde était content de disputer une compétition plus « libérée ».

Les cours intégralement rattrapés



La toute nouvelle étape dans le déconfinement a permis de vivre une belle remise des prix. On en avait perdu l’habitude... Occasion pour le manager du Golf Eric Morin de remercier les huit bénévoles de l’AS Golf, qui ont encadré les plus jeunes joueurs tout au long de cet après-midi de compétition. Occasion aussi pour Laurent Seinger, l’un des deux pros de l’école, de féliciter ses élèves pour les progrès accomplis durant cette année inédite. A noter à ce sujet que tous les cours annulés pendant les différentes périodes de confinement ont été intégralement rattrapés par les deux professeurs. Occasion enfin pour Françoise Lartaud, responsable de la commission jeunes, de signaler que l’école de golf de Chalon participait au challenge national, ouvert aux débutants jusqu’à un index de 20, et que la finale régionale de ce challenge aura lieu le dimanche 29 août sur le parcours de Saint-Nicolas.

Les parents au putting



Parallèlement à l’épreuve officielle un concours de putting était réservé aux parents et a regroupé au total près d’une vingtaine de papas et de mamans. C’est Cyril Goursaud chez les golfeurs et Mylène Mayot chez les non golfeurs qui se sont montré les meilleurs à l’approche du trou.

Les résultats

18 trous

1re série messieurs : brut : 1. Thibault Bouyssou 84 ; net : 1. Hugo Ressiguie 73.

2e série messieurs : brut : 1. Corentin Besse 84 ; net : 1. Corentin Besse 68.

3e série messieurs : brut : 1. Lilian Margerit 106 ; net : 1. Lilian Margerit 75.

4e série messieurs : brut : 1. Mathias Fleury 101 ; net : 1. Mathias Fleury 55.

Jeunes : brut : 1. Maelys Goursaud 126 ; net : 1. Maelys Goursaud 76.

9 trous

4e série messieurs : brut : 1. Vincent Jost 54 ; net : 1. Vincent Jost 29.

5e série messieurs : brut : 1. Oscar Paget 59 ; net : 1. Oscar Paget 33.

Jeunes :brut : 1. Maxelien Le Souder 58 ; net : 1. Maxelien Le Souder 40.

Gabriel-Henri THEULOT