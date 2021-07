Du rugby à Châtenoy le Royal pour les 6 - 11 ans.

Le Châtenoy Rugby Club (CRC) en partenariat avec le Rugby Tango Chalonnais (RTC) feront découvrir le rugby aux enfants des écoles élémentaires de 6 à 11 ans dès la rentrée scolaire 2021.

« Le rugby est une école de la vie » ou encore « Passion rugby, viens faire un essai tu seras transformé » , deux phrases qui montrent combien le sport en général, mais le rugby en particulier peut être un excellent moyen d’expression pour les enfants et leur ouvrir un chemin éducatif vers la vie en collectivité et le respect des uns et des autres.

Le rugby est un moyen pour acquérir des codes de conduite, tout en pratiquant, pour avoir de l’expérience et de la qualité pour jouer ce sport collectif qui ne laisse pas de place à l’individualisme. Tout ceci s’apprend à la base, c’est à dire dans les écoles de rugby en premier.

C’est pourquoi le Châtenoy Rugby Club, en voulant reconstruire une école de rugby, a décidé de se diriger vers les enfants des écoles, de la Commune certes mais aussi d’ailleurs, afin de les initiés à l’esprit de ce jeu. Pour se faire de nombreux contacts ont eu lieu avec la Ligue de Bourgogne Franche Comté de Rugby, laquelle a apporté son soutien dans l’opération en contactant le Conseiller Pédagogique départemental de l’Education Nationale afin d’obtenir le consensus officiel pour intervenir en milieu scolaire.

Deux clubs se donnent les moyens

Une Convention a été conclu entre les deux clubs, via les deux présidents, Bernard Lecuelle pour le RTC et Jean-Marc Perret pour le CRC, laquelle convention permet de mettre en commun des moyens matériels et humains. Moyens qui sont soutenus par la Municipalité de Châtenoy le Royal par l’intermédiaire du CCAS.

Une réunion avec les trois directeurs d’école (Berlioz, Cruzille et Rostand) a permis d’avoir la confirmation de la mise en place, dès la rentrée scolaire 2021, de cette intervention programmée au sein de chaque groupe élémentaire de CE1 à CM2. A ce jour une bonne douzaine de classes ont opté pour cette intervention du rugby en milieu scolaire.

Une intervention dans les écoles qui a un double sens :

initier les enfants au jeu de rugby avec les encadrements qualifiés du RTC, dans un temps scolaire, sous une forme pédagogique et gérée par le RTC et les enseignants et un soutien du CRC.

Amener les enfants ( filles et garçons) qui le souhaitent, ayant de 6 à 11 ans, à continuer à jouer au rugby tous les mercredis et samedis matin au sein des équipes constituées entre les deux clubs que sont le CRC et le RTC.

Comment inscrire les enfants

Des flyers ont été distribuées dans les trois écoles châtenoyennes à tous les élèves des classes élémentaires afin que les parents puissent prendre connaissance de cette réalisation qui se mettra en place en septembre 2021.

Il est possible dès maintenant d’inscrire les enfants pour les séances du mercredi et samedi :

en contactant les numéros de téléphone suivant : 07 84 78 00 81 ou 06 10 59 93 02

en venant au Forum des Associations de Châtenoy le Royal le dimanche 29 aout 2021 de 11h à 17h au gymnase Alain Colas, rue Georges Brassens.

Aux permanences du mercredi à partir 1er septembre 2021 au stade de rugby de 17h à 19h.

Des informations complémentaires sont au dos du flyer (voir ci-dessous) et remis aux enfants des écoles. Parents n’hésitez pas à contacter les numéros indiqués afin d’avoir le maximum d’informations pour la prochaine rentrée

JC Reynaud