Top départ de la 2ème édition de Quartiers d'été à la Maison de quartier des Aubépins

Du 21 juin au 20 septembre, Chalon-sur-Saône prend ses quartiers d'été! Pour célébrer cette deuxième édition, rendez-vous était donné à la Maison de quartier des Aubépins pour la journée de lancement de la plaquette des neuf semaines du dispositif. Plus de détails avec Info Chalon.

Le gouvernement a lancé la deuxième édition de «Quartiers d'été» , du 21 juin au 20 septembre, dispositif estival destiné à amener les vacances au cœur des quartiers prioritaires par des activités festives, culturelles ou éducatives, au sortir d'une année de crise sanitaire éprouvante pour leurs habitants et apprendre un soutien au plus grand nombre.



Ce mercredi 7 juillet à 15 heures, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, inaugurait le lancement de la plaquette de la deuxième édition de «Quartiers d'été» à la Maison de quartier des Aubépins.



Cette plaquette regroupe toutes les activités organisées sur les deux prochains mois.



Après son discours, le maire a cédé la parole à Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l'emploi et de l'insertion, et Karim Animi, responsable du Service Jeunesse.



«Aubépins-les-Bains»* fait partie de cette programmation.



Fort de l'expérience de «Quartiers d'été» 2020, les servides de la Ville ont mobilisé leurs différents dispositifs, à savoir de «Proximurs» du service Jeunesse, de «Les Rendez-vous d'été» des maisons de quartiers et de «Si t'es sport» du service des sports pour créer un projet unique. Ce dossier commun est également un support structurant pour d'autres projets complémentaires (séjours avec le programme de réussite éducative, écoles ouvertes avec la direction de la vie scolaire, le Raid Aventure de la mission prévention, ...) et pour l'intervention de partenaires (Mission Locale, Espace des Arts, Unis-cités, prévention spécialisée, ...).



Porté par le GIP CLA, «Quartiers d'été» 2021 a deux ambitions :



— fédérer, coordonner et mutualiser les projets

— réaliser un support de communication unique pour une meilleure information.



«Quartiers d'été» 2021, ce sont des activités nouvelles et variées dans tous les quartiers. Cette année, les équipes proposent à la fois des actions au cœur des quartiers pour aller à la rencontre des habitants et organisent également des sorties à Lyon, Annecy ou encore Le Creusot.



Les actions menées sur des tranches horaires atypiques : le matin par exemple pour des sorties à la fraîche, en journée jusqu'à 19 heures ou 21 heures pour toucher un large public.



Plus de 80 activités par semaine sont proposées dans tous les quartiers Chalonnais et ce durant 9 semaines.



Enfin pour information, trois séjours de vacances financés par l'État (enveloppe départementale) sont proposés aux familles via le PRE pour 36 enfants. Un 4ème séjour est en cours de finalisation en partenariat avec Mâcon. Un projet d'école ouverte est programmé la dernière semaine d'août, en partenariat Éducation nationale et direction de la vie scolaire,



Étaient notamment présents lors de ce lancement, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, Corinne Briez, agent de développement local et médiateur social à la Maison de quartier des Aubépins, et Ivan Maréchal, membre du Printemps Chalonnais, pour ne citer qu'eux.



* Les 7,9,13,15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 30 juillet, c'est ambiance camping et plage aux Aubépins :activités manuelles à thème, jeux sportifs, coin détente de lecture pour enfants, jeux en autonomie, danse de l'été, etc.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati