Première au centre othopédique de Dracy le Fort : Une prothèse du genou implantée grâce à la réalité augmentée

Une première en Bourgogne-Franche Comté

Photo Creusot-infos

Communiqué de presse

Le Centre Orthopédique Médico Chirurgical de Dracy-Le-Fort, qui vient tout juste, en juillet 2021, de rejoindre le Groupe Vivalto Santé, est un établissement privé spécialisé dans le traitement des affections osseuses, articulaires, rachidiennes et oculaires. Cet établissement à taille humaine bénéficie d’une solide réputation régionale et même nationale. Ouvert depuis 1976 l’établissement est doté de près de 200 lits et dispose d’un plateau technique de haut niveau. Chaque année de nombreux patients sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire chirurgicale, médicale et paramédicale. L’importance et la qualité des équipements, la rééducation dotée d’une balnéothérapie ainsi que l’environnement du Centre Orthopédique sont autant d’éléments favorables à un retour rapide des patients à la vie active.

Sa culture de l'innovation permet au CMC de développer en permanence de nouvelles techniques. C’est le cas notamment en orthopédie, où de nouveaux outils permettent au chirurgien de réaliser des actes à la fois plus précis et mieux adaptés au besoin du patient.

Ainsi, le Docteur Bussière a effectué ce jeudi, sa première pose de prothèse totale de genou en utilisant des lunettes innovantes qui lui permettent d’accéder à son guide de coupe habituel en réalité augmentée.

Ce guide est adapté à l’anatomie de chaque patient à partir d’images scanner et/ou IRM, il permet au chirurgien d’effectuer une navigation classique afin d’obtenir la meilleure coupe osseuse et le meilleur équilibrage ligamentaire dans le but de prévenir les problèmes d’instabilité du genou.

Cette navigation classique a été améliorée grâce à la technique de réalité augmentée. Celle-ci permet en effet d’affiner la pose des capteurs, qui sont connectés directement sur les lunettes et interprétés par intelligence artificielle (IA).

Le chirurgien visualise ainsi en simultané le site opératoire et le guide de coupe qui s’affiche sur le bas de ses lunettes. Cette nouvelle ergonomie autorisée par l’IA lui permet d’ajuster l’axe de pose d’un seul regard plutôt que d’avoir à consulter un écran classique. L’objectif est de réduire la durée opératoire en assurant la technique de pose prothétique tout en facilitant la récupération rapide.

Enfin, la réalité augmentée permet aussi de contrôler l’équilibrage des ligaments de façon millimétrée ce qui évite l’instabilité du genou.

Cette navigation améliorée est une véritable avancée dans le traitement prothétique du genou, elle permettra à terme de s’affranchir de l’actuelle console utilisée en salle d’opération.

"Ce nouvel outil de navigation améliorée permet de réaliser un vrai gain de temps lors de la pose d’une prothèse totale de genou et apporte ainsi un véritable bénéfice au patient. Il y a certes une phase d’accommodation entre la vision réelle et la vision virtuelle à prévoir pour le chirurgien, mais on s’adapte très vite " nous explique le Dr Bussière.

Ces lunettes NextAR ergonomiques et simples d’utilisation ont été développées par le laboratoire Medacta International, une société Suisse spécialisée en orthopédie.

Ces lunettes possèdent une autonomie de 4 heures, elles vont venir compléter l’offre de technique opératoire du Centre Orthopédique Médico Chirurgical de Dracy-le-Fort.

