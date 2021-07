Le marché italien de Fontaines interrompu par l’orage.

Dimanche 4 juillet, le marché italien organisé par Fontaines Echanges a connu une belle affluence mais il a été sérieusement perturbé par la pluie abondante de la fin de matinée.

Les festivités avaient bien commencé dès le vendredi soir avec le repas italien préparé et servi par le restaurant l’Hôtel du Nord. Membres de l’association, de la municipalité et autres convives étaient installés en terrasse sous un ciel des plus clément. Une belle initiative qui a permis au restaurateur de servir plus d’une cinquantaine de couverts où chacun a pu apprécier les spécialités et les vins italiens proposés au menu.

Le dimanche matin, le marché de produits venus tout droit d’Italie a attiré de nombreux visiteurs. Les exposants locaux de tableaux, d’objets décoratifs, la buvette, les assiettes gourmandes, les musiciens de La Claire Fontaine, tout y était pour une très belle matinée. Les membres et bénévoles de l’association étaient très actifs sur les différents stands de restauration, buvette et vente de produits italiens. Ils étaient reconnaissables avec leur tablier « Fontaines Echanges ». On pouvait remarquer aussi sur certain tabliers de mignons petits fanions aux couleurs de l’Italie tricotés par Madame Besse de la bibliothèque.

Il n’y a pas de fête sans musique, alors la Claire Fontaine, association multi- activités de la commune, avait pris place sous le hall d’entrée de la cour de la mairie pour des aubades données par quelques musiciens et par les élèves de l’école de musique. Ainsi la très jeune Pauline a débuté les prestations des guitaristes de Philippe Roland professeur de guitare, ensuite c’était le tour de Léonie de charmer le public et Juliane avec ses 6 ans de guitare a terminé ces belles prestations des guitaristes. La musique a continué avec une jeune et déjà virtuose pianiste, Rose 4 ans de piano sous l’oreille attentive de sa professeure Sylvie Nicolas. Un ensemble de saxophones de la classe de Véronique Bertheau était présent à cette matinée.

Un marché vraiment réussi pour les organisateurs et Céline Morot-Raquin présidente de Fontaines Echanges, avec une forte affluence jusqu’à ce que la pluie vienne perturber la fête et vider la place de ses visiteurs en quelques minutes. Le matin les organisateurs avaient déjà installé les chapiteaux sous la pluie, le rangement s’est fait lui aussi certainement sous la pluie.

C.Cléaux

Pauline

Léonie

Juliane

Rose