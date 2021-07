La Ressourcerie à Châtenoy le Royal pour équiper ou décorer votre habitation

L’ESAT PEP 71 situé 18 rue de la Jonchère à Châtenoy le Royal et son site de la Ressourcerie, offre de nombreuses possibilités pour équiper votre habitation tout en permettant à des travailleurs en situation de handicap d’intégrer le monde du travail.

Parmi les trois sites PEP 71 installés sur le bassin Chalonnais, la Ressourcerie est un site de transition qui permet à des travailleurs en situation de handicap de se former au monde du travail à travers une activité qui peut passer de la vente en magasin à la restauration de meubles, voir à la prestation de livraison, manutention, transport, etc …

La Ressourcerie est située 18 rue de la Jonchère à Châtenoy le Royal (anciens locaux du Troc de l’Ile), l’accès se fait à gauche de l’entrée des Archives de la ville de Chalon. Son activité est essentiellement :

- Le dépôt vente de mobilier, appareils électro ménager en état de fonctionnement, sachant que les clients récupèrent 70% du prix de vente

- La vente de mobilier, articles de décoration, bibelots, appareils ménagers, livres, jouets, matériel de puériculture remis à l’association en tant que dons. Tous ces objets mis en vente sur place sont traités, nettoyés par des travailleurs en situation de handicap en ayant un projet et surtout un espoir de retourner en entreprise et de trouver un emploi.

- Une nouvelle activité va se mettre en place à la rentrée de septembre 2021 : l’aéro-gommage de meubles; objets en bois, métal, verre. Un ponçage des objets pour retirer leurs couleurs ou apprêts d’origine ou non afin de leur donner une nouvelle vie.

Une équipe de trois encadrants est là pour la gestion du magasin, les activités de remise en état et de relooking ou encore pour assurer des prestations extérieures telles que la livraison, la manutention, le transport en déchèterie, l’enlèvement des dons voir le débarrassage de maison. Tout un ensemble d’activités qui participe à l’économie sociale et solidaire, une économie circulaire qui laisse place à un peu plus de responsabilité face à un consumérisme irréfléchi.

Allez faire un tour à la Ressourcerie vous trouverez certainement votre bonheur pour équiper, décorer votre habitation, voir habiller les petits comme les grands. Cela vaut le coup d’oeil !

JC Reynaud

Magasin ouvert au 18 rue de la Jonchère à Châtenoy-le-Royal

- Du mardi au vendredi de 10h à 18H

Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

- Pour déposer uniquement le mardi et le jeudi de 10h à 13h ou sur rendez-vous

- Les dons sont reçus du mardi au samedi aux heures d’ouverture du magasin

Pour tout autre renseignement il suffit de téléphoner au 03 85 46 94 50