COVID19 - En Bourgogne-Franche Comté, l’ARS encourage encore la population à se tourner massivement vers la vaccination

La course contre le virus n’est pas perdue cependant, et la vaccination en bouclier individuel et rempart collectif reste plus que jamais d’actualité.

1,5 million d’habitants de la région ont reçu au moins une première injection et cette semaine, le cap du million de personnes protégées par deux injections a été franchi.