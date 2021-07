Concert d'Ayatic à la Péniche

Ce vendredi, en début de soirée, le groupe Ayatic était en concert dans la cour de la Péniche. Plus de détails avec Info Chalon.

Après de longs mois d'attente et d'impatience, l'association Mosaïques reprend du service!



Depuis le reconfinement, elle n'a pas cessé d'acceillir des projets musicaux à la Péniche afin de permettre de travailler, de créer malgré la situation radicalement bloquée pour la culture et ce mois de juillet lui permet de proposer à nouveau des choses pour le public!



Afin de se reconnecter avec le public Chalonnais, tout en y allant en douceur, l'association a souhaité organisé une série de concerts, de petites formes, tout au long du mois de juillet.



Soutenue dans cette action par la Ville de Chalon-sur-Saône en mettant à sa disposition une scène extérieure, installée dans la cour de La Péniche, Mosaïques vous propose 6 rendez-vous musicaux sur ce début d'été.



Ces derniers temps n'auront été faciles pour personne et le groupe Ayatic n'y aura pas échappé.



Le nom du groupe est un mélange entre le cri de guerre «Ayahi» et l'anglais attic («grenier» dans la langue de Shakespeare).



Ayatic c'est avant Liora (piano et guitare électrique), Sara (flûte), Joseph (batterie), Charles-Emmanuel (saxophone), Adrien (basse et guitare électrique), Gabriel (trombone) et Amaël (clarinette et clarinette basse).



À peine formé en 2019, à la sortie du stage de musique Jazz en herbe vers Tournus, ce groupe jazz-funk a du slalomer entre les interdictions de se réunir, regrouper des membres dispersés entre Chalon-sur-Saône et Montélimar, voyager de cave en grenier pour finir à La Péniche mais il a réussi à s'en sortir et nous revient plus motivé que jamais.



C'est donc en persévérant envers et contre tout que le groupe Ayatic parvient finalement à nous présenter ce pourquoi il a toujours voulu jouer : un programme éclectique rassemblant de nombreux genres musicaux, réunissant les goûts très variés de chacun de ses membres, autour d'un jazz funky tirant parfois sur la fanfare.



Hier, vendredi 9 juillet à 20 heures, Ayatic était en concert dans la cour de La Péniche, inaugurant cette série de 6 rendez-vous musicaux proposés par l'association Mosaïques. Une trentaine de personnes ont assisté à ce concert.



Dimanche 11 juillet à 17 heures, c'est au tour du Madalitso Band, duo venu du Malawi, de se produire dans la cour de La Péniche.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati