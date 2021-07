Belle ambiance pour le Tournoi d'été du Tennis Club Rully

C’est sous un beau soleil que la 3eme édition du tournoi senior du TCR se termine avec de belles finales … Romain Gauthier (NC) TC Nolay vainqueur de la finale consolante hommes versus Benoit Gourmez (30/4) TC Nolay 6/4 6/1 … Claire Bidault Jaillet (30/1) TC Crissey gagne en finale femmes Amandine Seguin (30/1) TC Rully 7/5 7/5 … en finale hommes Bastien Duvernay (30/1) TC Chassagne l’emporte versus Jeremy Mahleb (30/4) TC Sanvignes 6/1 6/1 … bravo à eux !!! 50 participants (11 femmes - 39 hommes) inscrits … une présidente Emeline Roberjot et un bureau conquis … une belle ambiance comme le TCR sait le faire … sous les regards admiratifs de Gilles Roussilhe vice président du Comité de tennis de Saône et Loire, d’Agnes Humbert et David Lefèvre nos représentants de la Municipalité … Merci à eux pour leur soutien et leur présence … Merci à Abdenor CHERFA et Adrien GN pour la gestion des tableaux … nous n’oublierons pas de remercier également nos partenaires Allianz, la Caisse d’épargne, le Département de Saône et Loire, le Grand Chalon et Daunat …

Le TCR vous attend pour ses Inscriptions le samedi 28 août de 10h à midi et le samedi 4 septembre lors du forum des sports de Rully de 15h à 18 h ! Merci à toutes et à tous et passez un bel été !