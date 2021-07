AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse GENOT née ROY

DEMIGNY, CHALON-SUR-SAÔNE

M. René Genot,

son époux;

Christian et Marie-France Genot,

Annick et Dominique Treboz,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse GENOT

née ROY

survenu le 7 juillet 2021 dans sa 91e année.

Marie-Thérèse repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Beaune.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 13 juillet à 10 heures en l'église de Demigny, suivie de la crémation dans l'intimité familiale.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie particulièrement l'ensemble du personnel, ainsi que son médecin de l'EHPAD Saint-Luc à Beaune, pour dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.