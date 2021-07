Plus de 94 % de réussite au Baccalauréat sur l'Académie de Dijon

Communiqué du rectorat de l'académie de Dijon du 12 juillet 2021 :

Baccalauréat 2021 -

Résultats provisoires session de juin

Dans le contexte d’une année scolaire 2020-21 perturbée par la crise sanitaire, les modalités d’organisation du baccalauréat ont été partiellement modifiées pour la session 2021.

À la session de juin 2021, dans l’académie de Dijon, 15 244 candidats se sont présentés au baccalauréat, 55,73 % dans la voie générale, 18,16 % dans les séries technologiques, 26,11 % dans la voie professionnelle.

Avec 94,3 % d’admis, la session de juin permet à 14 368 candidats de devenir bacheliers.

Le taux de réussite global à cette session est en baisse par rapport à 2020 (-1,4 point), soit 478 bacheliers de moins que l’an dernier.

Le taux de réussite dans la voie générale s’élève à 97,9 %. Le nombre de bacheliers généraux est de 8 319 (-0,2 points par rapport à 2020).

Le taux de réussite dans les séries technologiques s’établit à 93,4 %. A la session de juin 2021, 2 585 candidats obtiennent un baccalauréat technologique (-1,9 points par rapport à 2020).

Le taux de réussite du baccalauréat professionnel s’établit à 87 %. Le baccalauréat 2021 a permis à 3 464 candidats d’obtenir un diplôme professionnel (-3,7 points par rapport à 2020).

Un peu plus de la moitié des élèves ayant été au rattrapage ont obtenu leur baccalauréat. Cette part est plus importante en voie générale que dans les voies technologique et professionnelle.

Le nombre de mentions « Très bien » est également moins important : 1305 en 2021 (1656 en 2020).

Pour en savoir plus, consultez la Note d’information de la DEPP n°21.32 de juillet 2021 :

Communiqué du rectorat de l'académie de Dijon du 6 juillet 2021 :

À l’issue du 1er groupe d’épreuves du baccalauréat 2021, 13 912 élèves sont lauréats du baccalauréat dans l’académie de Dijon pour 15 249 candidats présents à l’épreuve, soit un taux de réussite de 91,2 %. Ce taux est globalement similaire à celui constaté en 2020 (-0,1 point).

Les évolutions par rapport à l’année 2020 sont contrastées suivant les filières. Les résultats sont en effet en baisse pour le baccalauréat professionnel, globalement stables pour le baccalauréat technologique et en hausse pour le baccalauréat général.

Le taux de réussite au baccalauréat professionnel est ainsi inférieur à celui enregistré l’année précédente : 83,3 % en 2021 contre 87,6 % en 2020. Il a reculé dans les spécialités de services (84,7 %) comme les spécialités de production (81,8 %), de façon marquée (respectivement de 3,9 et de 4,7 points).

En revanche, le taux de réussite au baccalauréat général atteint 95,9 %, en augmentation de 1,9 point par rapport à 2020 (94,0 %).

Enfin, le taux de réussite au baccalauréat technologique est de 88,2 %, un niveau comparable à celui de 2020 (88,4 %). Le taux de réussite reste stable à 100% pour les séries STD2A et S2TMD. Il augmente à 93,9 % pour la série STHR (+2,4 points) et 93,2 % pour la série STI2D (+ 1,2 point). Il baisse légèrement à 85,3 % pour la série STMG (-0,6 point) et de manière plus sensible à 83,2 % en STL (-3,0 points). Le taux de réussite reste légèrement en dessous des 90 % en série ST2S, à 89,9 % comme l’année dernière.

Le nombre d’élèves avec la mention Très bien est de 1 305 contre 1 655 en 2020. Ils sont 1 054 élèves du baccalauréat général à avoir obtenu cette mention, 186 pour le baccalauréat professionnel et 65 pour le baccalauréat technologique.

Les candidats autorisés à passer le second groupe sont ceux qui ont obtenu une moyenne comprise entre 8/20 et 10/20 strictement. Ils se présenteront dans les prochains jours aux épreuves orales du second groupe, traditionnellement qualifiées de "rattrapage". Ils seront 785 en 2021 contre 1 003 en 2020.

