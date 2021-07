Info-chalon.com gagne encore quelques places au classement national des médias les plus lus

Les mois se suivent et se ressemblent pour info-chalon.com qui continue sa modeste progression au fil du temps qui s'écoule. Encore une série de places grapillées au sein du classement ACPM-OJD, seul organisme habilité à certifier les taux de lecture des sites internets. L'occasion de remercier encore et toujours, tous nos fidèles lecteurs et contributeurs. Merci pour votre fidélité qui se confirme et bienvenue aux petits nouveaux toujours plus nombreux... Le temps pour nous de nous acclimater au nouvel écosystème d'info-chalon.com qui est entré en vigueur ce 12 juillet et on se dit à très vite..