AVIS DE DECES - Monsieur Marcel LITAUDON

CHALON-SUR-SAÔNE, CORMATIN



Andrée Litaudon,

son épouse ;

Nathalie et Sébastien Mateos, Isabelle Litaudon, ses enfants ;

Mathilde, Pauline, Axelle, Matthias, Lilian, Raphaël, ses petits-enfants ;

son frère ; ses sœurs ; beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ; ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel LITAUDON

survenu le 11 juillet 2021,

dans sa 76e année.

Ses obsèques seront célébrées le vendredi 16 juillet 2021, à 9h15, au crématorium de Crissey, dans l'intimité familiale à la suite des restrictions sanitaires.

Marcel repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Dons au profit de la recherche contre le cancer du pancréas, Centre de recherche Léon Berad.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.