Concert de Kalangatà au Port-Villiers

Mardi soir, il y avait comme un air de bal populaire sur la scène du Port-Villiers avec Kalangatà. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, mardi 13 juillet à 20 heures 30, c'est le groupe Kalangatà qui se produisait sur la scène du Port-Villiers, dans le cadre de la Saône en guinguettes.



Kalangatà est un groupe de bal afro-latin aux influences et origines diverses , allant du Cap-Vert à l'Angola, en passant par le Brésil et la Colombie.



Mais Kalangatà c'est avant tout Floriane Tiozzo (chant, guitare), Isaac Paiva (accordéon, chœur), Paul-Antoine Roubet (saxophone, congas, chœur), Mayu Calumbi (basse, contrebasse, chœur), et Sylvain Jazédé (percussion, chœur).



Partageant sans compter ses amours musicaux avec le public en l'embarquant dans un voyage ensoleillé, vivant et dansant, le groupe a su réchauffer les cœurs et les corps, en dépit d'une météo maussade, dans un souffle de joie et d'amour.



Ce soir, pas de concert au Port-Villiers mais le public est invité au bal du 14 juillet animé par le groupe Alive Orchestra sur la Place de l'Hôtel de Ville. Même si le feu d'artifice est reporté au 28 août, le bal populaire comme le défilé à 19 heures sont maintenus.



Jeudi 15 juillet à 20 heures 30, retour au Port-Villiers pour le concert de Cadence Quartet (reprises de chansons françaises).



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati